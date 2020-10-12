60 студентов ростовского медуниверситета выйдут на работу в ковидных госпиталях

Начинающие специалисты будут трудиться под присмотром наставников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После увеличения коечного фонда в ковидные госпитали Ростова-на-Дону снова набирают персонал. Работать здесь уже вызвались студенты Ростовского медицинского университета. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, что в госпиталях при 20-й больнице и в ЦГБ будут развернуты дополнительные 250 коек. Кроме того, 225 мест для больных пневмонией создадут в больницах № 4, 6 и 7. По словам Алексея Валентиновича, потребовался и дополнительный набор персонала.

— Была проведена работа с руководством Ростовского государственного медицинского университета. Еще 60 ординаторов выразили желание работать в «ковидных» госпиталях, — сообщил глава администрации.

Он добавил, что учащихся обеспечат средствами индивидуальной защиты и заработком. Начинающие специалисты будут трудиться под присмотром опытных наставников. График работы не будет мешать занятиям в университете.

К работе уже привлечены около 100 студентов медвуза. Они участвуют в мероприятиях по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.