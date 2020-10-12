В Шахтах водитель сбил двух школьниц, перебегавших дорогу

Водитель не успел вовремя притормозить. Фото: Александр ГЛУЗ

В Шахтах две школьницы попали под колеса иномарки. Авария произошла 12 октября около 13 часов на проспекте Победы Революции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался в районе дома № 87. Прямо перед легковушкой дорогу перебегали две девочки 12 и 13 лет. Мужчина не успел вовремя притормозить, и в результате машина наехала на детей.

Авария произошла на проспекте Победы Революции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

— Девочки были доставлены в больницу. По результатам обследования отпущены домой, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.