Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 октября 2020 года: больше 25 тысяч зараженных

Коэффициент распространения инфекции выше нормы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области число заболевших стремительно увеличивается. Только за последние сутки прирост составил 277 человек. Число зараженных за весь период достигло 25 175.

Показатель инфицированных на 100 тысяч населения — 599. Коэффициент распространения инфекции выше нормы, он составил 1,06.

Кроме того, подтвердилась смерть от коронавируса еще девяти зараженных. Среди скончавшихся — четыре женщины 58, 59, 74 и 84 лет. Жертвами COVID-19 стали пять мужчин: двое по 66 лет, 73, 83, 60 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания.

Известно, что с начала пандемии от опасной инфекции умерли 605 человек.

За сутки вылечились 199 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 20 028 человек.

По последним данным, на Дону лечение в стационарах получает 2 031 заболевший. Состояние 143 оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.