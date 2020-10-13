«Антиковидных» роботов для поликлиники создал ростовский врач

Артем Левчин создал этих роботов своими руками. Фото из архива героя публикации

Санитарные врачи в один голос уверяют: руки должны быть если не в медицинских перчатках, то хотя бы обработаны дезинфицирующим раствором. Ростовский доктор решил не надеяться на сознательность пациентов, а исполнить требования эпидемиологов не только своими, но и чужими руками. Ноу-хау уже оценили пациенты одной из городских поликлиник.

ГОЛОВЫ ПРИШЛОСЬ ОТКРУТИТЬ

Так, в холле детской поликлиники № 18 Ростова-на-Дону визитеров встречают самые настоящие роботы-манекены, одетые в повседневную одежду. Они протягивают руки посетителям, измеряют температуру и обрабатывают руки дезраствором. Правда, вместо привычного пластмассового лица у них — электронные приборы. Пройти мимо диковинки просто невозможно.

Роботы нравятся и детям, и взрослым. Фото: из архива героя публикации

Идея создать таких помощников и сразу принять их в ряды своих сотрудников пришла в голову главном врачу поликлиники Артему Левчину. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» сам доктор, уже через неделю (!) он воплотил свою задумку в жизнь.

Изначально изобретатель в белом халате планировал в качестве каркаса использовать игрушечных роботов, но они оказались слишком маленькими. И тогда он поехал на вещевой рынок, где купил два самых простых манекена. Они и стали телами для «антиковидных» помощников.

- Головы манекенам пришлось, конечно, открутить, - рассказывает тонкости Артем Левчин. - Вместо них – термометры. А вот в руки встроил трубочки: они соединяют санитайзеры, спрятанные в рюкзаках, и датчики движения на пластмассовых ладонях. Оттуда и прыскает обеззараживающий раствор.

Дети в восторге от этих роботов. Фото: из архива героя публикации

ОНИ ЕЩЕ И РАЗГОВАРИВАЮТ

- Стоит только ребенку поднести свою руку к руке робота, как срабатывает датчик движения и происходит обработка дезинфицирующим средством, - говорит Левчин. - А для того, чтобы измерить температуру, надо просто стать поближе к роботу. Если температура в норме, то робот пропищит, а если повышена – раздастся вой сирены.

Так, на каждого робота у новоиспеченного Кулибина ушло примерно по десять тысяч рублей. Артем Левчин признался, что все детали конструкций покупал за свои деньги. Но мужчина, отец троих дочерей, не считает траты слишком большими. По словам многодетного отца, детская радость бесценна, и это того стоило.

Роботы облегчают работу медсестер. Фото: Из архива героя публикации

К слову, малыши, которых приводят в поликлинику, испытывают огромный восторг при виде таких консьержей. И теперь с нескрываемым любопытством измеряют температуру и при входе, и при выходе. А детки постарше с удовольствием делают селфи рядом с «антиковидными» роботами.

А так происходит обработка рук. Фото: из архива героя публикации

В планах у Левчина сделать такие устройства и для двух филиалов все той же 18-ой поликлиники. Кстати, коллеги из других медучреждений уже заинтересовались его разработкой: звонили, узнавали что да как.

- Спрашивали, откуда такие роботы, - смеется врач. - Но если они меня попросят, то, конечно, сделаю роботов и им

АЛЛО!

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