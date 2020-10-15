Выставочный центр могут переделать под госпиталь для диагностики коронавируса в Ростове-на-Дону

В выставочном центре в Ростове-на-Дону могут развернуть провизорный госпиталь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выставочном центре в Ростове-на-Дону могут развернуть провизорный госпиталь. Об этом рассказала глава донского министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

Известно, что в провизорных госпиталях проводится диагностика. Медики обследуют пациентов с подозрением на коронавирус. Такие госпитали уже есть в ростовских больницах № 4 и 7, а также в инфекционных отделениях медучреждений в Аксае и Батайске.

Но, по словам Татьяны Юрьевны, при ухудшении эпидситуации койки могут развернуть и не в больницах.

— Мы рассматриваем несколько вариантов. Один из них — использование площадей выставочного центра на проспекте Нагибина, это семь тысяч квадратных метров. Туда уже выезжали сотрудники регионального Минздрава, управления здравоохранения Ростова и Противочумного института, — прокомментировала министр.

В итоге, специалисты определили, что в выставочном центре можно открыть провизорный госпиталь на 750 мест. В этом случае в больницах такие отделения перепрофилируют в ковидные.

Напомним, в Ростовской области за сутки еще 281 человек заразился коронавирусом. Общее число заболевших достигло 25 736 дончан. А коэффициент распространения инфекции выше нормы и составляет — 1,04.