Отдал скорой помощи 15 лет: в Ростове-на-Дону прощаются с врачом, на счету которого десятки спасенных жизней

По предварительным данным, доктор болел коронавирусом. Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону.

Скончался врач подстанции городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. О смерти Николая Бардахчияна рассказали в медучреждении.

Николай Степанович скончался на 62-м году жизни. По предварительным данным, доктор болел коронавирусом.

В больнице рассказали, что Николай Бардахчиян окончил Ростовский медуниверситет (ранее назывался Ростовский ордена дружбы народов медицинский институт). После окончания вуза работал врачом на областной станции переливания крови. А в 1984 году пришел работать на «скорую».

С 2005 года Бардахчиян заведовал 4-й подстанцией отделения скорой медицинской помощи. Он работал и в качестве эксперта Минздрава, обучая начинающих фельдшеров и передавая свой практический опыт работы на скорой помощи.

- Николай Степанович - прекрасный организатор, руководитель, чуткий и отзывчивый человек, пользовался глубочайшим уважением в коллективе, — сообщили в ГБСМП. - Таким он навсегда останется в нашей памяти.

Коллектив выражает свои искренние соболезнования его родным и близким.