Причины аномально теплого октября в Ростове-на-Дону назвали в Гидрометцентре

Теплые дни продлятся недолго. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ростовском Гидрометцентре назвали причины теплой погоды в октябре в 2020 году. По словам синоптиков, в первой декаде температура превысила климатическую норму.

Замначальника Гидрометцентра Виктория Антоненко пояснила "Комсомольской правде-Ростов", что такое тепло обычно радует ростовчан в конце августа или начале сентября. А вот для второго месяца осени погода не типичная. Средняя температура по области превышает декадную норму на 4,6 градуса.

Причина аномального тепла, по ее словам, заключается в том, что регион находится в области повышенного атмосферного давления.

- Атмосферные фронты, с которые приносят понижение температуры и осадки связаны с циклонами. Ростовская область находится в районе западной периферии антициклона, а эта часть - самая теплая.

Однако тепло все же продлится недолго. По словам Виктории Антоненко, уже на следующей неделе ожидается похолодание. Днем прогнозируется температура от плюс 12 до 18 градусов. Ночью возможны колебания в пределах плюс 4,9 градуса.