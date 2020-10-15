Более 1500 звонков принял Сall-центр Ресурсного учебно-методического центра

Фото: РУМЦ

На базе Южного федерального университета вот уже четвертый год функционирует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По сути, это подразделение, осуществляющее деятельность, направленную на создание специальных условий, обеспечивающих доступность высшего образования, социокультурную реабилитацию и содействие в трудоустройстве для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

А обеспечивает и поддерживает надлежащий уровень информационного обслуживания абитуриентов, студентов, выпускников, их родителей, законных представителей, преподавателей вузов и СПО, сотрудников региональных органов управления, центров занятости и общественных организаций Call-центр – это экспертно-аналитический отдел РУМЦ ЮФУ.

Стоит отметить, что вся сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) осуществляла консультирование в рамках деятельности Call-центров в штатном режиме, посредством работы «горячей линии», в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 465 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ».

При этом консультационная поддержка сотрудниками РУМЦ осуществлялось как по вопросам контактной работы студентов с инвалидностью и педагогических работников, так и по использованию различных образовательных технологий, в том числе применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом особенностей обучающегося.

Кроме того, сотрудники Call-центра обеспечивают консультации по вопросам обучения студентов и школьников с инвалидностью и ОВЗ, планирования учебно-воспитательной работы и дальнейшего улучшения учебно-реабилитационного процесса, создания условий для получения образования всех категорий абитуриентов с инвалидностью из субъектов Ростовской области, Краснодарского края и республики Калмыкия.

Известно, что за все время работы данным центром было обработано более 1500 (!) обращений граждан. А штат подразделения составляют специалисты различных отраслей: юрист, социальный работник, психолог, инженер-программист, что позволяет предоставлять ответы на запросы, относящиеся к различным отраслям, которые готовы всегда проконсультировать по имеющимся вопросам.

Приглашаем воспользоваться услугами Call-центра по телефону + 8 800 550 63 11 (звонок бесплатный).

ВАЖНО! Онлайн-заявку можно заполнить: https://инклюзивноеобразование.рф/контакты.

Мы в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/rumc.sfedu;

Инстаграм: https://www.instagram.com/rumz_sfedu/?hl=ru

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/634881930505567?notif_id=1602056036376314¬if_t=group_admin&ref=notif;

Телеграмм: https://t.me/rumz_sfedu;