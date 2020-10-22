Стоматология «Доктор Келлер»: Мы используем самые современные материалы и внедряем инновационные методики лечения!

Фото: "Доктор Келлер"

Сеть семейных стоматологических клиник «Доктор Келлер» — это ведущая сеть стоматологических клиник Ростовской области. Это клиники полного цикла, в которых могут лечиться все пациенты – маленькие дети, их родители, а также бабушки и дедушки. Все широко востребованные стоматологические услуги для взрослых и детей в клинике оказываются с соблюдением мирового протокола.

Фото: "Доктор Келлер"

Отделение детской стоматологии в клиниках «Доктор Келлер» считается одним из лучших в Ростове-на-Дону. Здесь оформлена специальная лицензия на детскую стоматологию. В клиниках «Келлер» работают ведущие детские стоматологи области, имеющие не только высшее образование и сертификаты по терапевтической стоматологии, но и специальное образование по детской стоматологии. Клиники «Доктор Келлер» входят в топ-100 лучших детских стоматологий России в авторитетном рейтинге StartSmile.

В стенах клиник оказываются все стоматологические услуги: детская и взрослая терапия, протезирование, хирургия и имплантация, отбеливание, а также ортодонтия! Это значит, что пациент может полностью решить свою проблему, не прибегая к услугам других специалистов.

Фото: "Доктор Келлер"

Лечение по самым передовым технологиям

Специалисты «Доктор Келлер» внедряют самые передовые технологии для лечения детей и взрослых. Это методика ICON – лечение кариеса без использования бора, отбеливание последнего поколения ZOOM4, лечение дёсен аппаратом Vector, PRF-технология при удалении и имплантации, несколько вариантов имплантации, в том числе, инновационная одноэтапная имплантация с помощью использования базальных и компрессионных имплантантов, все виды современного протезирования, в том числе, с применением виниров и цельнокерамических коронок.

В клиниках «Доктор Келлер» далеко продвинулись в ортодонтии. Здесь доступны все возможные варианты ортодонтического лечения - от съемного до несъемного, а также инновационная методика исправления прикуса с помощью прозрачных капп Invisalign.

В сети клиник «Доктор Келлер» установлено самое современное оборудование - ультразвуковой хирургический аппарат с оптикой Ultrasurgery DS-II LED, центрифуга для PRF-технологии, аппарат для седации Matrx, наркозный аппарат Chirana Libera, реанимационное оборудование.

Цифры

4 филиала в 4 городах

До 5 лет гарантии на лечение

50 000 вылечившихся пациентов за 10 лет работы

20 000 – маленьких пациентов

Фото: "Доктор Келлер"

Преимущества клиник «Доктор Келлер»

- Точная диагностика и индивидуально подобранное лечение. Это позволяет сформировать комплексный план лечения за 1 визит.

- Экономия времени. Все услуги можно получить в одном месте. В клинике работают 50 узкоспециализированных специалистов. Часто практикуется совместная работа сразу нескольких специалистов, что позволяет решать проблемы комплексно.

- Передовое уникальное оборудование – от микроскопа до самых современных диагностических комплексов.

- Антистресс-лечение. Лечение под наркозом и с использованием «веселящего» газа для взрослых и маленьких пациентов.

- Система сопровождения клиентов. На время сложного и долгосрочного лечения к пациентам прикрепляется личный куратор, который всегда напомнит о времени следующего визита и ответит на все вопросы.

- Работа call-центра. Здесь всегда можно получить актуальную информацию о действующих скидках, акциях, стоимости лечения.

- Безопасность в кресле. Высокие стандарты стерилизации. Абсолютная безопасность лечения и участие в программе «АнтиСпид/АнтиГепатит».

Команда

Гордостью клиники являются врачи, каждый из которых является профессионалом номер один в своей сфере. Здесь работают имплантологи, ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, детские стоматологи и терапевты с многолетним опытом работы. Абсолютно все специалисты регулярно проходят повышение квалификации.

В сети стоматологий «Доктор Келлер» трудятся следующие специалисты:

Стоматологи-ортопеды: Богачев А.А., Магомедвелиев А.А., Ришняк Л.М., Бойчевская О.А., Путулян А.Л., Джумаев К.М., Балабанов В.А.

Стоматологи-ортодонты: Баргеева М.Н., Маслова А.О., Груздова О.П., Котченко В.В.

Хирурги-имплантологи: Марашев Т.Р., Рыжов А.И., Балабанов В.А., Иванов А.Е.

Анестезиологи-реаниматологи: Симонов А.В., Колдашов В.С.

Стоматологи-терапевты: Ким К.Р., Чивчян А.А., Ким Ю.Д., Костенко Р.О., Верзилова Н.В., Захарова М.Д., Попова Е.А., Ляшенко Е.В., Гребень О.В., Попова Е.В., Григорьянц Л.А., Черпак Д.С., Зайцева Е.А., Филинская Н.Г.

Детская стоматология: Ким Ю.Д, Тарасова Э.Т, Аллаев Ш.М., Митина Е.В., Минасян В.Х., Родионова М.В, Белозуб Н.А., Чебакина А.С., Котченко В.В.

Детская ортодонтия: Баргеева М.Н., Груздова О.П., Котченко В.В.,

Планы на будущее

Открытие собственной зуботехнической лаборатории, открытие новых кабинетов и новых филиалов.

Фото: "Доктор Келлер"

Акции для пациентов

Для пациентов клиник «Доктор Келлер» действует программа лояльности. При сумме услуг от 20 000 до 100 000 рублей предоставляется скидка в размере от 2 до 10%.

Система является накопительной, действует бессрочно и распространяется на всех членов семьи.

Постоянная акция для пациентов Доктор Келлер» — повторное снятие зубных отложений со всех зубов 1 раз в 6 месяцев со скидкой 50%. При записи через direct в сети Инстаграм предоставляется скидка 5%.

Также здесь проводится льготное или благотворительное лечение «особых» пациентов, доступны лечение по программе ДМС и рассрочка оплаты на 1 год без процентов.

Добро пожаловать в клиники «Доктор Келлер»!

Адреса и контакты:

тел. 8-800-500-18-28

г. Ростов-на-дону пр.Стачки, 150

г. Батайск, Северный Массив, 8Б

г. Сочи, ул Туапсинская, 15/1

График работы:

Каждый день с 8.00 до 21.00.

Официальный сайт: http://denta-keller.ru/

Группы в социальных сетях

Ростов и Батайск:

https://instagram.com/keller_stomatologiya?igshid=zible7kikrbc

https://vk.com/dentakeller

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Сочи

https://instagram.com/dr.keller_sochi?igshid=ja67yo3h0pfb

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