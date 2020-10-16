105-летний юбилей отмечает ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Сегодня, 16 октября, Южный федеральный университет празднует свой юбилей. В этом году вузу исполняется 105 лет. По такому случаю, здесь пройдут различные праздничные и спортивные мероприятия. Однако в связи с непростой эпидемиологической обстановкой большая часть из них состоится в смешанном или онлайн-формате.

Так, в день рождения в музее вуза в 14:30 в очно-заочном формате пройдет праздничное мероприятие, посвященное празднику. Гостям продемонстрируют фильм об университете, зачитают приветственные адреса от Министерства науки и высшего образования, правительства Ростовской области и партнеров вуза. Там же пройдет чествование лучших: им будут вручаться грамоты и благодарственные письма от минобрнауки и регионального правительства. А завершится праздник масштабным видеоконцертом - музыкальной мистерией «Свет знаний».

Фото: пресс-служба ЮФУ

Уже 17-18 октября здесь же стартует XI Фестиваль науки Юга России. Впервые мероприятие пройдет в онлайн-режиме на портале. (http://festivalnauki.sfedu.ru/). В рамках Фестиваля состоится и заседание Совета Образовательного кластера Южного федерального округа. Трансляция будет осуществляться также на канале YouTube ЮФУ и в группе ВК.

Кроме того, праздничные мероприятия будут проходить в онлайн-формате посредством соцсетей и сайта университета. В их числе проект «ЮФУ в моментах», «Памятные даты ЮФУ», история зданий и структурных подразделений вуза, онлайн-лекция «Город и университет в начале ХХ века», документальный фильм «Клиосинематика»: история университетского образования на Дону в кадрах документалистики», а также в числе прочего проведут конкурсы для сотрудников и студентов ЮФУ.

Помимо этого, каждое структурное подразделение Южного федерального университета также готовит свои мероприятия, посвященные юбилейной дате.