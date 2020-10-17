Родственник заболел коронавирусом: ростовский врач рассказала, что делать

Всех контактных наблюдают в течение двух недель. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Любой зараженный — в первую очередь опасность и забота для своей семьи. Заместитель главного врача по лечебной части детской поликлиники № 4 Ростова-на-Дону Елена Захливная рассказала, что делать, если у близкого выявили коронавирус.

КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ

В самом начале болезнь похожа на ОРВИ. Зараженный испытывает слабость, ломоту в суставах, головную боль и температуру около 37 градусов. С такими симптомами люди пытаются справиться сами и лечатся дома. Первый тревожный сигнал, потеря обоняния, может произойти через шесть - семь дней. Елена Захливная говорит, что в этом случае в поликлинику однозначно идти не стоит, лучше вызвать участкового врача.

— Нужно обязательно вызвать скорую помощь, если появляется одышка, чувство нехватки воздуха. Человек не может глубоко вдохнуть, у него поднимается температура до 39 — 40 градусов, — поясняет доктор.

Если у человека подтвердится коронавирус, все домочадцы сядут на карантин. Врачи передают данные о заболевшем и контактных в поликлинику.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОНТАКТНЫМИ

Всех контактных наблюдают в течение двух недель. Елена Захливная говорит, что к детям сразу приходят участковые врачи из поликлиник. Они передают родителям согласие на лечение на дому и специальную памятку.

— В памятке разъясняется, когда у вас возьмут мазки, как провести обработку дома, - говорит специалист. - Выдается чек-лист, в котором человек должен отмечать симптомы: есть ли одышка, температура, насморк и так далее. Указывается телефон, по которому можно позвонить и сообщить о симптоме. Сами медики будут связываться с вами дважды в день.

На десятый день контактным делают тест ПЦР по определению ДНК-коронавируса. Результат приходит на следующий день.Человека наблюдают до 14 дня, и снимаются с учета при отрицательном результате теста.

Что касается самого больного, то мазки берут дважды на 10 и 12 дни. А снимают с учета только при отрицательном результате.

МОЖНО ЛИ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ

Шансы не заразиться в одной квартире с зараженным малы. Для профилактики в первую очередь нужно обработать помещения моющими хлорсодержащими средствами. Больного нужно отселить в другое жилище, на другой этаж или хотя бы в другую комнату.

— Нужно дать заболевшему отдельную посуду, - продолжает доктор. - Соблюдать масочный режим и надевать перчатки. Это в разы снизит риск заражения. Однако, по опыту, чаще всего болеют все члены семьи, и это нормально.

ЧТО ВЗЯТЬ В ГОСПИТАЛЬ

Пациентам рекомендуют взять в больницу только самое необходимое. Лучше, если это будет один комплект одежды — после выписки вещи останутся в больнице. С собой можно взять и телефон.

— У пациента никто не может отобрать телефон, - уверяет Елена Николаевна. - В инфекционном отделении люди созваниваются и общаются. Даже лекарство можно передать в стационар. Телефон не передадут только в реанимацию. Но этот запрет действует во всех таких отделениях, не только в ковидном госпитале.

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