Урожай - 2020: повышенный спрос на минеральные удобрения и забота о плодородии почв

Сельское хозяйство напрямую зависит от погодных условий, а в этом году они были не самые благоприятные. Режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах нашей страны. Пострадали от засухи и сельхозугодия Ростовской области. Также свои коррективы внесла пандемия.

Несмотря на это, по всем ключевым отраслям сельского хозяйства в России удалось обеспечить устойчивый рост. Увеличилось производство зерновых, овощей, подсолнечного масла, продукции аквакультуры и многих других. Как сообщает Росстат, рост сельхозпроизводства в январе-сентябре достиг 3,3%.

Уборка сейчас находится на завершающей стадии, и уже собрано свыше 131,2 млн тонн зерна. Сев озимых культур проходит в 58 регионах. По прогнозам площадь под урожай 2021 года превысит 19 млн га.

Аграрии активно закупают минеральные удобрения. К настоящему времени аграрии России уже закупили удобрений больше, чем за весь прошлый год.

Лидерство в производстве и реализации минеральных удобрений принадлежит группе «ФосАгро». За девять месяцев текущего года лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» увеличил общий объем поставок российским аграриям почти на 10% - до 2,93 млн тонн.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ

При этом в крупных сельхозрегионах в 2020 году установилась засуха. Затянувшаяся жара привела к большому дефициту влаги. В связи с этим возник рекордный спрос на жидкие комплексные удобрения. По оценкам гендиректора сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, их потребление в Черноземье увеличилось в 2,8 раза, в Сибири - в два раза, на Юге России - в 1,4 раза.

- Увеличился спрос и на фосфорсодержащие удобрения с серой, применение которых обеспечивает высокое содержание протеина и клейковины в продовольственной пшенице, - указывает Вовк.

Растет применение минеральных удобрений и в Ростовской области. В этом году компания «ФосАгро-Дон» увеличила поставки аграриям на 11% до 285 тыс. тонн. Продукция «ФосАгро» показала свою высокую эффективность: донские аграрии добились лучшего результата в стране - более 12 млн тонн. И 95% этого урожая - высококачественное продовольственное зерно. По словам директора «ФосАгро-Дон» Романа Калашникова, в этом году сельхозпредприятия региона наработали уникальный для России опыт внедрения комплексных систем минерального питания на основе жидких минеральных удобрений и сульфоаммофоса.

- Высокое значение имеют контроль за состоянием посевов и оперативная коррекция минерального питания, - говорит Роман Калашников. - В следующем году мы планируем запустить наш пятый по счету центр дистрибуции в Ростовской области, что позволит повысить скорость и удобство обслуживания сельхозпредприятий в южной части региона.

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

На последнем Дне поля губернатор Ростовской области Василий Голубев поприветствовал «ФосАгро-Регион» в связи с рекордным урожаем этого года. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский также отметил вклад «ФосАгро» в обеспеченность аграриев минеральными удобрениями для сезонных полевых работ.

Аграрии Дона разделяют мнение руководства области.

- Этот сезон для нас, как и для многих предприятий, был достаточно тяжелым. Сначала в апреле прошли заморозки, а потом наступила засуха. Без дождей, конечно, растения хуже поднимаются. Но урожай нам удалось собрать, - поделилась главный агроном ООО «Урожай Агро» Ольга Огнева. - Без внесения удобрений результаты были бы хуже. С «ФосАгро» мы работаем давно. Их продукция самая качественная на рынке. Постоянно пользуемся аммофосом, ЖКУ, NPK. Весной планируем брать аммиачную селитру. Без удобрений в нашем регионе обойтись нельзя. А на следующий год будем ждать более благоприятных погодных условий.

- Для нас год в целом не был таким сложным. Он показал, что у тех, кто работает качественно, применяет удобрения, все хорошо. Урожай в этом году у нас хороший. Это уже позволило нам закупить удобрения на следующий год, - рассказал управляющий группой ООО «БСП-Агро» Сергей Бровков. - Вырастить большие урожаи без применения минеральных удобрений невозможно. Если ты в правильные сроки и в расчетных дозах вносишь удобрения, делаешь анализ культуры, ее состояния после внесения, удобрения работают чрезвычайно эффективно. Продукцию «ФосАгро» мы покупаем из года в год. Сначала их удобрения в нашем активе составляли 10%, теперь - 80-100%. И радует, когда знаешь, что в тяжелую минуту они всегда помогут.

На Дону осенняя посевная кампания выходит на финишную прямую, озимыми уже засеяно около 90% планируемых площадей, то есть более 2,4 млн гектаров. В этой связи в «ФосАгро-Регион» отметили, что внимательно изучают последствия дефицита влаги в период озимого сева. И ближайшей весной аграриям будут предложены эффективные системы минерального питания для коррекции состояния посевов с применением современных NPK-удобрений.

КСТАТИ Всеобщий праздник

11 октября сельхозработники отметили свой профессиональный праздник - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех работников этой отрасли за созидательный труд и преданность делу. Он отметил, что в самых тяжелых условиях они проявили настоящее мужество. Посевная и уборочная кампании были проведены в необходимые сроки. К этому дню Минсельхоз также объявил, что в этом году удалось собрать рекордный урожай пшеницы, второй по объему в новейшей истории России.

ДОСЛОВНО «Рассчитываем на сохранение позитивной динамики»

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ:

- Несмотря на все достаточно тяжело сложившиеся условия, агропромышленный комплекс демонстрирует уверенную работу. Мы штатно провели весенние полевые работы, нам хватило рабочих рук, сейчас занимаемся завершением сбора урожая. Мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики. Планы на урожай и текущая ситуация в отрасли подтверждают, что российские аграрии полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.