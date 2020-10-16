Инфекционный госпиталь развернули еще в двух отделениях ростовской больницы

Первые пациенты поступят в стационар 16 октября. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

В Ростове-на-Дону в городской больнице № 6 открыли новый инфекционный стационар. Первые пациенты поступят в отделение в пятницу, 16 октября. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Инфекционный стационар создан на базе неврологического и терапевтического отделений. В больнице для пациентов с опасным вирусом развернули 75 коек. В отделении есть палаты интенсивной терапии для тяжелых больных.

— Корпус был подготовлен к приему больных с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности, медицинский персонал прошел обучение и инструктаж, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, провизорный госпиталь может появиться в выставочном центре в Ростове-на-Дону. Как сообщила глава донского Минздрава Татьяна Быковская, площадь территории там составляет семь тысяч квадратных метров. Здесь возможно будет развернуть 750 коек для пациентов с подозрением на коронавирус.

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Специалисты определили, что в центре можно открыть провизорный госпиталь на 750 мест. (Подробности)