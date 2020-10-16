Мифы и факты о коронавирусе: ростовский врач рассказал правду о covid-19

«Комсомольская правда» разобрала 11 популярных утверждений и вопросов.

С начала пандемии в Сети появляются все новые слухи о коронавирусе. Часть из них — лишь плод воображения и паники. Однако есть и реальные факты, которые помогают бороться с болезнью. Об этом рассказал заместитель главного врача медицинского центра «Семья», терапевт Николай Воликов. Он прокомментировал самые популярные запросы на тему covid-19. Разбираемся, что является мифом, а что — правда.

МИФ — НЕ МИФ №1: Тесты на коронавирус могут показать ложный результат

- Есть несколько вариантов тестов: выявление РНК коронавируса методом ПЦР, тест на антиген к коронавирусу и тест на антитела. Ложноотрицательный результат можно получить из-за неправильного забора анализов. Например, если пациент ел, пил или промывал нос перед мазком. Кроме того, и сам специалист может допустить ошибку. Сложнее ситуация обстоит с тестом на антитела. Эти белки вырабатываются на 8—10 день после заражения. Если сдать кровь в начале заболевания, тест может быть отрицательным.

НЕ МИФ №3: Коронавирус передается через магазинную еду

- Вирус действительно может скапливаться на упаковке продуктов, поэтому в магазин нужно ходить в маске и перчатках. Не рекомендуется прикасаться к упаковкам без необходимости. После магазина лучше обработать не только руки, но и упаковки: пластиковые пакеты, бутылки и т. д.

МИФ — НЕ МИФ №2: Врачи ставят диагноз всем подряд, потому что за лечение коронавируса доплачивают. Или, наоборот, не ставят, чтобы не портить статистику.

- Чтобы диагностировать коронавирус, понадобится подтверждение - результаты ПЦР или теста на антиген к коронавирусу. Клинически или с помощью снимка компьютерной томографии сделать это невозможно. Дополнительно приписать заболевших или скрыть анализы просто невозможно.

МИФ №4: Вирус может жить на поверхности смартфона месяц

- Вирус не живет на поверхностях в течение месяца. В среднем, он может находиться на предмете около 24 часов. Длительность зависит от материала: на металле — до 24 часов, на бумаге — до 12 часов.

НЕ МИФ №5: Погода влияет на распространение вируса

- Как и любая инфекция, коронавирус некомфортно себя чувствует в очень жаркую или холодную погоду. Зимой из-за низкой влажности вирус меньше находится в воздухе и локализуется ближе к поверхности земли. К слову, сейчас условия для ковида благоприятные: высокая влажность и температура плюс 15 — 25 градусов.

МИФ №7: Ультрафиолет убивает вирус

- Нет. Ультрафиолетовое излучение не действует на коронавирус.

НЕ МИФ: №6: Душ после улицы защитит от коронавируса

- Вирус действительно можно убить с помощью воды и мыла. Это касается и детей, и взрослых. Если маленький ребенок находился в общественном месте, например, в игровой комнате, искупать ребенка — разумное решение. Не стоит забывать и про одежду — ее тоже нужно будет обработать.

МИФ №8: Чеснок, имбирь и лимон защитят от covid-19

- Эти продукты не помогут в лечении коронавируса. Но их можно использовать как вспомогательное средство профилактики. Они содержат важные для иммунитета витамины.

МИФ №9: Заразиться можно от животного или укуса насекомого.

- Домашние животные могут болеть коронавирусом. Однако путь передачи инфекции от животного или насекомого к человеку исключен.

НЕ МИФ№10: Маска защищает от коронавируса?

- Маска защищает. Да, молекула вируса меньше поры маски. Однако вирус распространяется через биологические жидкости, которые могут выделяться при разговоре или чихании. Маска задерживает эти жидкости. Если в маске находятся не один, а оба собеседника, степень защиты повышается.

МИФ №11: В декабре прошлого года я тяжело перенес болезнь. Может быть, я еще тогда переболел коронавирусом?

- Многие пациенты задают этот вопрос. Тесты на антитела пока это не подтверждают.

Может быть, была какая-то тяжелая инфекция, но не коронавирус.