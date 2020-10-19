«Живу на две тысячи рублей в месяц»: 74-летняя ростовчанка объездила всю Европу и Азию, экономя на еде и воде

Светлана Дружинина на Камчатке. Фото из личного архива героя публикации

Светлана Дружинина, без преувеличения, объездила полмира. Была и на Камчатке, и на Занзибаре. 74-летняя пенсионерка – путешественница с огромным опытом и стажем. О том, как ей удается на скромную пенсию отдыхать в самых удаленных уголках земли, ростовчанка рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Камчатка покорила пенсионерку красотой, но разочаровала сервисом. Фото: из личного архива героини публикации

ИСКАЛА РОДНУЮ МАТЬ

Светлана, сколько себя помнит, всегда стремилась к движению. Для нее путешествовать, значит, - жить. Жить полноценно и счастливо. Еще девчонкой-школьницей она могла часами кататься по городу на трамвае.

Светлана жила в приемной семье. То, что она - не родной ребенок, девочка чувствовала с малых лет.

- После школы садилась в трамвай и путешествовала по городу часа четыре. Домашние за меня не беспокоились. А я не хотела домой. Меня там постоянно ругали, хотя училась я очень хорошо, - вспоминает детство Светлана.

Всю юность ростовчанка пыталась узнать, что стало с ее родной матерью. Было две версии – погибла при землетрясении в Ашхабаде и уехала жить в Париж.

Была женщина и на Кубе. Фото: из личного архива героини публикации

- Я писала запросы в посольства обеих стран, чтобы узнать о судьбе мамы. Но мне никто ничего не ответил. А как только у меня появилась возможность поехать за границу, я, конечно же, рванула в Париж, - рассказала «Комсомольской правде» пенсионерка.

ПЕНСИОНЕРКА И МИЛЛИОН

Маму свою, естественно, Светлана не нашла. Но в путешествия влюбилась окончательно. Пока женщина работала, то отправлялась в различные поездки во время отпуска.

- На пенсию я ушла не сразу. Какое-то время поработала еще. На зарплату жила, а пенсию откладывала, - продолжает Светлана Дружинина.

К моменту, когда с работой фотокорреспондента пришлось «завязать», у женщины была припасена уже солидная сумма – больше миллиона рублей! Их она смело тратила на поездки в различные части мира: Испания, Италия, Куба, Мексика и Африка.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Так и со сбережениями. Они подошли к концу. Но отказываться от путешествий женщине не собиралась.

Светлана Дружинина на смотровой площадке самого высокого отеля в Сингапуре. Фото: из личного архива героини публикации

«СТАРАЮСЬ НЕ КОРОВЕТЬ»

И тогда Светлана начала экономить. Она научилась жить на пять тысяч (!) рублей в месяц. Из них две уходят на еду, остальные – на коммунальные услуги.

- Продукты покупаю в оптовых магазинах. Овощи предпочитаю брать на Центральном рынке. Беру те, что похуже. Например, получается взять огурцы по цене 10 рублей за килограмм. Также – с другими овощами. А еще я питаюсь два раза в день. Ложусь спать в два часа ночи, просыпаюсь в 10 утра. Сразу сажусь за компьютер, смотрю фотосайты. В 12 у меня обед, он же – завтрак. Съедаю пять бутербродов с плавленым сыром и искусственной красной икрой. Выпиваю пол-литра чая и занимаюсь своими делами. На ужин - курица с тушеными овощами, - делится Светлана секретами экономии.

Шоколад женщина ест крайне редко. По ее словам, отказ от сладкого обоснован как экономической выгодой, так и эстетическими факторами.

- Я стараюсь не короветь. Мой вес – 65-67 килограммов. Поддерживаю форму, - говорит пенсионерка.

Кстати, экономит она и на коммунальных услугах. Например, моет овощи в ведре, а потом этой же водой поливает цветы, которые растут у нее за окном.

А это - остров развлечений в Сингапуре. Фото: Из личного архива героини публикации

«НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ НЕ ОТКЛАДЫВАЮ»

Совсем недавно ростовчанка вернулась с Камчатки. Говорит, что сервис ей там не очень понравился. Так, к кратеру вулкана пришлось идти горной тропой, с которой можно было в любой момент просто упасть в обрыв.

А вот к Европе таких претензий нет. Светлана ее объездила всю.

- Исландия – безумно красивая страна. Но там холодно. Мое сердце покорила Испания! Красивая архитектура, прекрасный климат, - вспоминает женщина.

Была пенсионерка и в Мексике, и в Доминикане, и в Японии. Побывала и в Прибалтике.

Теперь на очереди – Египет и Турция.

- Вот жду «горящие» путевки. На черный день я никогда не откладываю. Он для меня наступит тогда, когда я не смогу больше путешествовать, - подытожила женщина.