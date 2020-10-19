Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Живу на две тысячи рублей в месяц»: 74-летняя ростовчанка объездила всю Европу и Азию, экономя на еде и воде

Но для того, чтобы превратить свою жизнь в сплошные путешествия, женщина соблюдает строгую экономию
Анна ШИЛЯЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Светлана Дружинина на Камчатке. Фото из личного архива героя публикации

Светлана Дружинина на Камчатке. Фото из личного архива героя публикации

Светлана Дружинина, без преувеличения, объездила полмира. Была и на Камчатке, и на Занзибаре. 74-летняя пенсионерка – путешественница с огромным опытом и стажем. О том, как ей удается на скромную пенсию отдыхать в самых удаленных уголках земли, ростовчанка рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Камчатка покорила пенсионерку красотой, но разочаровала сервисом. Фото: из личного архива героини публикации

Камчатка покорила пенсионерку красотой, но разочаровала сервисом. Фото: из личного архива героини публикации

ИСКАЛА РОДНУЮ МАТЬ

Светлана, сколько себя помнит, всегда стремилась к движению. Для нее путешествовать, значит, - жить. Жить полноценно и счастливо. Еще девчонкой-школьницей она могла часами кататься по городу на трамвае.

Светлана жила в приемной семье. То, что она - не родной ребенок, девочка чувствовала с малых лет.

- После школы садилась в трамвай и путешествовала по городу часа четыре. Домашние за меня не беспокоились. А я не хотела домой. Меня там постоянно ругали, хотя училась я очень хорошо, - вспоминает детство Светлана.

Всю юность ростовчанка пыталась узнать, что стало с ее родной матерью. Было две версии – погибла при землетрясении в Ашхабаде и уехала жить в Париж.

Была женщина и на Кубе. Фото: из личного архива героини публикации

Была женщина и на Кубе. Фото: из личного архива героини публикации

- Я писала запросы в посольства обеих стран, чтобы узнать о судьбе мамы. Но мне никто ничего не ответил. А как только у меня появилась возможность поехать за границу, я, конечно же, рванула в Париж, - рассказала «Комсомольской правде» пенсионерка.

ПЕНСИОНЕРКА И МИЛЛИОН

Маму свою, естественно, Светлана не нашла. Но в путешествия влюбилась окончательно. Пока женщина работала, то отправлялась в различные поездки во время отпуска.

- На пенсию я ушла не сразу. Какое-то время поработала еще. На зарплату жила, а пенсию откладывала, - продолжает Светлана Дружинина.

К моменту, когда с работой фотокорреспондента пришлось «завязать», у женщины была припасена уже солидная сумма – больше миллиона рублей! Их она смело тратила на поездки в различные части мира: Испания, Италия, Куба, Мексика и Африка.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Так и со сбережениями. Они подошли к концу. Но отказываться от путешествий женщине не собиралась.

Светлана Дружинина на смотровой площадке самого высокого отеля в Сингапуре. Фото: из личного архива героини публикации

Светлана Дружинина на смотровой площадке самого высокого отеля в Сингапуре. Фото: из личного архива героини публикации

«СТАРАЮСЬ НЕ КОРОВЕТЬ»

И тогда Светлана начала экономить. Она научилась жить на пять тысяч (!) рублей в месяц. Из них две уходят на еду, остальные – на коммунальные услуги.

- Продукты покупаю в оптовых магазинах. Овощи предпочитаю брать на Центральном рынке. Беру те, что похуже. Например, получается взять огурцы по цене 10 рублей за килограмм. Также – с другими овощами. А еще я питаюсь два раза в день. Ложусь спать в два часа ночи, просыпаюсь в 10 утра. Сразу сажусь за компьютер, смотрю фотосайты. В 12 у меня обед, он же – завтрак. Съедаю пять бутербродов с плавленым сыром и искусственной красной икрой. Выпиваю пол-литра чая и занимаюсь своими делами. На ужин - курица с тушеными овощами, - делится Светлана секретами экономии.

Шоколад женщина ест крайне редко. По ее словам, отказ от сладкого обоснован как экономической выгодой, так и эстетическими факторами.

- Я стараюсь не короветь. Мой вес – 65-67 килограммов. Поддерживаю форму, - говорит пенсионерка.

Кстати, экономит она и на коммунальных услугах. Например, моет овощи в ведре, а потом этой же водой поливает цветы, которые растут у нее за окном.

А это - остров развлечений в Сингапуре. Фото: Из личного архива героини публикации

А это - остров развлечений в Сингапуре. Фото: Из личного архива героини публикации

«НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ НЕ ОТКЛАДЫВАЮ»

Совсем недавно ростовчанка вернулась с Камчатки. Говорит, что сервис ей там не очень понравился. Так, к кратеру вулкана пришлось идти горной тропой, с которой можно было в любой момент просто упасть в обрыв.

А вот к Европе таких претензий нет. Светлана ее объездила всю.

- Исландия – безумно красивая страна. Но там холодно. Мое сердце покорила Испания! Красивая архитектура, прекрасный климат, - вспоминает женщина.

Была пенсионерка и в Мексике, и в Доминикане, и в Японии. Побывала и в Прибалтике.

Теперь на очереди – Египет и Турция.

- Вот жду «горящие» путевки. На черный день я никогда не откладываю. Он для меня наступит тогда, когда я не смогу больше путешествовать, - подытожила женщина.

Интересное

Рекомендуемые