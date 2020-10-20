Сергей Сергеевич Васильев: Врач-оториноларинголог высшей категории медицинского центра «Семья»

Врач-оториноларинголог Сергей Сергеевич Васильев. Фото: МЦ "Семья"

Сергей Сергеевич Васильев занимается лечением любых воспалительных заболеваний уха, горла, носа. Он в совершенстве владеет различными методами помощи пациентам при ЛОР-заболеваниях и использует консервативные (безоперационные) методы помощи при аденоидах, тонзиллитах, синуситах, полипозах носа у детей и взрослых. Работает врачом-оталарингологом уже более 13 лет.

Сергей Сергеевич окончил Ростовский Государственный Медицинский Университет по специальности «Лечебное дело», прошел ординатуру по оториноларингологии в РостГМУ.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Чем Вы больше всего гордитесь в своей работе?

Ко мне приходят лечиться несколькими поколениями, приходят всей семьей и доверяют своих детей, а ребенок - самое ценное для каждого родителя! И я умею найти подход к детям. Я с детства мечтал стать ЛОРом, поэтому мне хочется, чтобы дети меня не боялись, а, наоборот, приходили лечиться с удовольствием. А самое приятное для меня – видеть, как пациенты выздоравливают.

Фото: МЦ "Семья"

Почему Вы стали врачом-оториноларингологом?

Я мечтал об этом с детства. Часто посещал ЛОР врача, всегда нравились инструменты, налобный рефлектор, поэтому после поступления в университет сомнений в выборе дальнейшей специальности не было.

Как Вы заботитесь о своем здоровье?

Я стараюсь правильно питаться и вести активный образ жизни, соблюдаю биоритмы. И, конечно, регулярно и вовремя прохожу плановые медицинские осмотры.

Ваши увлечения, хобби, любимые книги.

Я люблю спорт, особенно, игровые виды. Бег, плавание. А моя любимая книга – «Темная башня» Стивена Кинга.

Любимое место отдыха.

Я часто выбираю площадки для активного отдыха. А больше всего люблю отдыхать вместе с семьей.

Что посоветуете своим будущим пациентам – как нужно поддерживать свое здоровье?

Самое главное – это адекватная физическая нагрузка, правильное питание. Также важно следить за своим здоровьем, проходить обследования, плановые осмотры и консультации у специалистов.

Ваш девиз?

Жить и служить людям!

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: (863) 223-17-77.

На сайте: www.mc-semya.ru