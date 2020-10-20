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Общество

«Чувствую себя девочкой»: дончанка Нина Соловьева встретила свою судьбу в доме престарелых

Вместе с супругом Анатолием они прожили 25 лет
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Нина Соловьева встретила судьбу, когда вышла на пенсию. Фото героя публикации.

Нина Соловьева встретила судьбу, когда вышла на пенсию. Фото героя публикации.

Пенсионерка Нина Соловьева никогда бы не подумала, что встретит судьбу, выйдя на пенсию. В 57 лет женщина попала в Новоегорлыкский дом-интернат для престарелых и встретила мужчину на 17 лет младше себя. Несмотря на разницу в возрасте, мужчина и женщина влюбились и поженились, а сейчас готовятся отпраздновать серебряную свадьбу.

С ЯРКИМ МАКИЯЖЕМ И НА КАБЛУКАХ

Нина Ивановна поселилась в доме престарелых в конце 90-х. Все, что было до этого, женщина вспоминать не любит: мол, надо жить настоящим. В новом доме ее сразу представили другим постояльцам — среди них был и 40-летний Анатолий Филиппович. Он оказался здесь в силу инвалидности, когда-то потерял руку и ногу. Новенькая с ярким макияжем и на каблуках сразу привлекла внимание мужской половины. Однако сама же женщина заприметила скромного Анатолия.

— Я на него посмотрела — такой молодой, такой красивый! Не знаю, как он, а я сразу влюбилась в него, с первого взгляда, — призналась Нина Ивановна.

Новый знакомый не растерялся, старался чаще встречаться с возлюбленной, дарил конфеты. Постепенно они прослыли главной сладкой парочкой интерната. Через два года Нина Ивановна услышала: «Люблю тебя, хочу жениться!»

Свадьбу сыграли прямо в интернате. Фото героя публикации.

Свадьбу сыграли прямо в интернате. Фото героя публикации.

И БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ, И ФАТА

Свадьбу решили сыграть прямо в интернате. Расписать молодых приехали работники сельской администрации. К церемонии молодожены подготовились как положено: невеста надела белое платье и фату, жених — нарядный костюм. Пару пришли поздравить гости — подопечные и сотрудники интерната.

После официальной части все отправились на банкет в столовую интерната. Гости тоже пришли не с пустыми руками. Дарили, в основном, что-то полезное для дома, например, электрочайник.

Раньше Нина Ивановна занималась танцами и даже ездила на гастроли.

Раньше Нина Ивановна занималась танцами и даже ездила на гастроли.

— Свадьбу праздновали в декабре, было холодно и морозно, — вспоминает счастливая жена. — Я — в легком платье, он — в костюме, замерзли, конечно. Но после первого же тоста пошли танцевать, сразу все согрелись! Было очень весело, настоящая свадьба, о такой все девочки мечтают.

После свадьбы новоиспеченная семья Соловьевых поселилась в отдельной комнате. Здесь Нина Ивановна и Анатолий Филиппович живут уже почти 25 лет.

МУЖ ЗАБОТИТСЯ И БАЛУЕТ

Сейчас супругам 82 и 65 лет, они готовятся отметить Серебряную свадьбу.

Нина Ивановна с мужем — полные противоположности: она — общительная, творческая и активная, он — спокойный и молчаливый. Женщина признается, в семье бывало всякое — и обиды, и ссоры. Но ни разные темпераменты, ни возраст не мешают им приходить к согласию.

Нина Соловьева живет с мужем уже 25 лет. Фото героя публикации.

Нина Соловьева живет с мужем уже 25 лет. Фото героя публикации.

— Конечно, мы можем и поругаться, но тут же миримся, долго никто не обижается. Но до ссор доходит редко — я себя чувствую с Анатолием Филипповичем девочкой. Он обо мне заботится, балует меня. Как пенсия, сразу покупает платье или какую-то безделушку, — смеется женщина.

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