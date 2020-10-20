«Чувствую себя девочкой»: дончанка Нина Соловьева встретила свою судьбу в доме престарелых

Нина Соловьева встретила судьбу, когда вышла на пенсию. Фото героя публикации.

Пенсионерка Нина Соловьева никогда бы не подумала, что встретит судьбу, выйдя на пенсию. В 57 лет женщина попала в Новоегорлыкский дом-интернат для престарелых и встретила мужчину на 17 лет младше себя. Несмотря на разницу в возрасте, мужчина и женщина влюбились и поженились, а сейчас готовятся отпраздновать серебряную свадьбу.

С ЯРКИМ МАКИЯЖЕМ И НА КАБЛУКАХ

Нина Ивановна поселилась в доме престарелых в конце 90-х. Все, что было до этого, женщина вспоминать не любит: мол, надо жить настоящим. В новом доме ее сразу представили другим постояльцам — среди них был и 40-летний Анатолий Филиппович. Он оказался здесь в силу инвалидности, когда-то потерял руку и ногу. Новенькая с ярким макияжем и на каблуках сразу привлекла внимание мужской половины. Однако сама же женщина заприметила скромного Анатолия.

— Я на него посмотрела — такой молодой, такой красивый! Не знаю, как он, а я сразу влюбилась в него, с первого взгляда, — призналась Нина Ивановна.

Новый знакомый не растерялся, старался чаще встречаться с возлюбленной, дарил конфеты. Постепенно они прослыли главной сладкой парочкой интерната. Через два года Нина Ивановна услышала: «Люблю тебя, хочу жениться!»

Свадьбу сыграли прямо в интернате. Фото героя публикации.

И БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ, И ФАТА

Свадьбу решили сыграть прямо в интернате. Расписать молодых приехали работники сельской администрации. К церемонии молодожены подготовились как положено: невеста надела белое платье и фату, жених — нарядный костюм. Пару пришли поздравить гости — подопечные и сотрудники интерната.

После официальной части все отправились на банкет в столовую интерната. Гости тоже пришли не с пустыми руками. Дарили, в основном, что-то полезное для дома, например, электрочайник.

Раньше Нина Ивановна занималась танцами и даже ездила на гастроли.

— Свадьбу праздновали в декабре, было холодно и морозно, — вспоминает счастливая жена. — Я — в легком платье, он — в костюме, замерзли, конечно. Но после первого же тоста пошли танцевать, сразу все согрелись! Было очень весело, настоящая свадьба, о такой все девочки мечтают.

После свадьбы новоиспеченная семья Соловьевых поселилась в отдельной комнате. Здесь Нина Ивановна и Анатолий Филиппович живут уже почти 25 лет.

МУЖ ЗАБОТИТСЯ И БАЛУЕТ

Сейчас супругам 82 и 65 лет, они готовятся отметить Серебряную свадьбу.

Нина Ивановна с мужем — полные противоположности: она — общительная, творческая и активная, он — спокойный и молчаливый. Женщина признается, в семье бывало всякое — и обиды, и ссоры. Но ни разные темпераменты, ни возраст не мешают им приходить к согласию.

Нина Соловьева живет с мужем уже 25 лет. Фото героя публикации.

— Конечно, мы можем и поругаться, но тут же миримся, долго никто не обижается. Но до ссор доходит редко — я себя чувствую с Анатолием Филипповичем девочкой. Он обо мне заботится, балует меня. Как пенсия, сразу покупает платье или какую-то безделушку, — смеется женщина.