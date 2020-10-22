Сеть стоматологических клиник «Авторская стоматология»: Качество, гарантии, репутация!

Фото: "Авторская стоматология"

«Авторская стоматология» – сеть стоматологических клиник, работающих «под ключ». За 31 год работы клиники качественную и профессиональную стоматологическую помощь получило более 100 000 пациентов. Девиз клиники: «Качество. Гарантии. Репутация!»

Специалисты «Авторской стоматологии» лечат кариес (здесь практикуют малоинвазивное лечение без использования бормашины), устанавливают протезы и имплантаты, исправляют прикус (применяются швейцарские и израильские брекет-системы), лечат десна и пародонтит, проводят отбеливание зубов самыми современными системами и профессиональную гигиену полости рта, работают с детьми. Ортодонты клиники способны справиться с самыми сложными случаями.

Фото: "Авторская стоматология"

Получить красивую и здоровую улыбку в клинике «Авторская стоматология» могут как взрослые, так и дети. Предусмотрено комфортное и безопасное лечение для будущих мам.

Преимущества и достижения клиники

В своей работе «Авторская стоматология» применяет мировые стандарты, различные современные и высокоэффективные технологии. В клинике представлены самые инновационные технологии для полной диагностики. Здесь можно сделать любой рентген снимок, который потребуется для лечения.

«Авторская стоматология» - это:

- Высокий профессионализм врачей, сертифицированные специалисты.

- Современное оснащение.

- Безопасность и стерильность.

- Кратчайшие сроки лечения и протезирования.

- Составление индивидуального планы и удобной схемы лечения.

- Возможность проведения длительных процедур всего за 1 день благодаря экспресс-имплантации.

- График работы – 7 дней в неделю.

- Гарантии качества.

Фото: "Авторская стоматология"

В клинике пациентам доступна уникальная система исправления прикуса Invisalign, которая позволяет выпрямить зубы и создать красивую улыбку.

Команда

В «Авторской стоматологии» ведут прием такие высококлассные врачи, как Надежда Дмитриевна Пилипенко (признана лучшим доктором в России по системе исправления прикуса Invisalign), Николай Николаевич Лебедев, Юлия Олеговна Баланцева, Максим Сергеевич Подвальников, Гюнель Ибадовна Джафарова, Ангелина Григорьевна Базилевич, Наталья Дмитриевна Перова, Роман Игоревич Ковалев, Вера Дмитриевна Пилипенко.

Все специалисты клиники постоянно проходят повышение квалификации в различных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, в Германии, США, Финляндии, Нидерландах, Израиле и других странах. Также многие врачи ведут активную научную деятельность.

В будущем в клиниках «Авторская стоматология» планируют организовать офис-курсы как для начинающих врачей, так и для врачей с опытом.

Для пациентов «Авторской стоматологии» регулярно проходят самые разные акции. Среди них скидки на профгигиену, бесплатная консультация стоматолога-терапевта, скидки на отбеливание. Пациенты, которые проходят гигиену 1 раз в полгода, оплачивают услуги по сниженной цене.

«Авторская стоматология»

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 87 (ортодонтический центр), тел. 234-37-71, 8-961-301-55-55

г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 23/1, тел. 22-99-580, 295-57-89.

График работы: пн-сб 09:00-20:00

Вс: с 10:00 до 18:00

Официальный сайт клиники: https://as-stom.ru

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