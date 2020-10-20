Исповедь полиграфолога: Изменщицы достают из лифчика деньги, а воры пытаются обмануть аппарат

Александр Араканцев знает о правде и лжи многое Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Житель донской столицы занимается необычный и специфическим бизнесом. Он – полиграфолог. В его маленький уютный кабинет в центре донской столицы стекаются разные люди - и владельцы бизнеса, и следователи, и семейные пары. О специфике работы Александр Араканцев рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

БАЛОВАЛСЯ «СОЛЬЮ» ПО ВЫХОДНЫМ

До своего необычного бизнеса Александр работал в структуре безопасности.

- А потом решил сменить сферу деятельности. Выбрал для себя это направление, - рассказывает собеседник издания - Прошел обучение и начал работать.

Недостатка в клиентах Александр не испытывает.

Зачастую обращаются работодатели.

- Как правило, проверяют человека при приеме на работу, есть плановые проверки и при увольнении с работы. В последнем случае, как правило, изучают топ-менеджеров на предмет того, уносят или нет коммерчески ценную информацию, - рассказывает полиграфолог.

При приеме же на работу задают вопросы, касаемые криминальных историй, случаев воровства на предыдущих местах работы, а также спрашивают об отношениях с наркотиками.

- В моей практике был такой случай: мужчина устраивался топ-менеджером на крупное производство. Возник вопрос о том, употребляет ли он наркотики или нет, - продолжает полиграфолог.

Так вот, выяснилось, что соискатель каждые выходные уже много лет подряд «балуется» солью.

- Уговаривал не озвучивать эту информацию работодателю, но я не имею права ничего скрывать от заказчика, - продолжает мужчина.

Стоимость полиграфа - несколько сот тысяч рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

А ЧТО СПРОСИТЬ У ПУТАН?

Кстати, допрашивать человека без его письменного согласия ни один полиграфолог не имеет права.

Но тут тоже есть свои тонкости. Например, если работодатель хочет проверить сотрудника на предмет воровства, а работник настойчиво отказывается, то это – повод задуматься. А не врет ли он?

Кстати, свою карьеру Александр начинал вовсе не с проверок топ-менеджеров, а с проверок путан.

- Был у меня постоянный клиент – владелец салона для взрослых в Москве. Так вот, он постоянно просил проверить девушек на предмет того, встречаются ли они с клиентами за пределами его заведения. Как правило, две таких точно находились, - делится полиграфолог.

Приходилось проверять простых кладовщиков и охранников.

ЧУЖИЕ ВОРУЮТ МЕНЬШЕ

Но, как ни странно, не все работодатели заинтересованы в качественной проверке коллектива. Так, был случай, когда директор крупной фирмы просил Александра быть помягче с определенными сотрудниками.

- Говорил, что это – «свои». Сватья-братья. А по факту оказывалось, что свои воровали больше, чем чужие, - продолжает Александр.

Ростовчанин отмечает, что такого рода предложения он отметает сразу. С ним договориться не получится. Потому что репутация, которую он нарабатывал годами, дороже.

СВОЮ БЫ ЖЕНУ ПРОВЕРЯТЬ НЕ СТАЛ

Ну и, конечно, частые клиенты у Александра – это пары. Семейные и те, кто собирается связать себя узами брака. Причем, интересная статистика. Из ста человек, которые согласятся на проверку, двое – мужчин, остальные – девушки.

- Причем, мужчины, как правило, до этого не изменяли. Они, собственно, поэтому и соглашаются пройти полиграф, - улыбается специалист.

А вот с дамами – сложнее. Зачастую, опасения подтверждаются: девушка, действительно, оказывается неверна. И тут начинается самое интересное…

- Они идут на полиграф, думая, что получится обмануть устройство. А когда понимают, что «поплыли», начинают уговаривать не говорить ничего их мужчине, - продолжает Александр.

К слову, за многолетнюю практику у полиграфолога был случай, когда пойманная на измене барышня доставала деньги прямо из лифчика. При этом плакала и умоляла ничего не говорить мужу. Предлагала за молчание около тридцати тысяч рублей. Но эксперт отказался: правила – одни ля всех.

Причем сам мужчина говорит, что свою жену ни за что бы не стал проверять таким образом. Потому что доверяет и любит.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли обмануть детектор лжи?

- Сам полиграф – да. А вот эксперта – нет! - отвечает на этот вопрос Александр Араканцев. - Все зависит от эксперта. Полиграф лишь оценивает уровень стресса и и показывает реакции на тот или иной вопрос. Обманывают эксперта, полиграф лишь инструмент. Но хорошо подготовленного эксперта ввести в заблуждение практически невозможно. Если есть противодействие, например, употребил наркотики человек или принимал седативные препараты, эксперт увидит. Также эксперт учитывает поведенческие факторы, такие, как заискивание, давление на жалость.

Бывает, человек пытается задержать дыхание, вызвать искусственные боли. Это на полиграфе тоже видно.

ДЕНЕЖКИ

Цена на услуги полиграфолога колеблется от двух тысяч рублей до десяти тысяч. Причем, более дорогие, как раз-таки, проверки на супружескую верность, а не на надежность человека, как сотрудника компании. Александр объясняет это тем, что, в случае с личным, человек испытывает совсем другие эмоции.

КОНКРЕТНО

Как не нарваться на мошенника.

- Для этого надо спросить у полиграфолога, какое у него образование, опыт работы и посмотреть отзывы о полиграфологе в Интернете, - дал совет эксперт. - Там что-то скрыть очень сложно.