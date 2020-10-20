«Стать лучшей версией себя!»: Самую красивую замужнюю даму страны выбрали в Ростове-на-Дону

В Ростове выбрали самую красивую замужнюю женщину. Фото: "Имидж-Элит".

В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую жену России. За корону боролись 16 участниц из разных уголков страны. Были представительницы из Санкт-Петербурга, Крыма, Пятигорска, Ростова, Казани, Татарстана, Москвы, Комсомольска-на-Амуре и других городов. А еще — за право отправиться на международный финал конкурса красоты, где и будет представлять нашу страну.

Анастасия Божкова стала победительницей конкурса. Фото: официальный аккаунт Анастасии в "Инстаграм"

ВЫХОДЫ С КАРАВАЕМ И ПОД ДЖОНА ЛЕНОНА

- Это был десятый юбилейный конкурс, - рассказала председатель оргкомитета конкурса Елена Степура. - А его задача - дать женщине возможность оставаться гармоничной личностью, ведь красота - это женское начало.

К слову, дни до финала у участниц были строго расписаны. В первый - знакомство, где участницы рассказывали о себе и обменивались подарками. В последующие - поездки в Старочеркасск, общение с ребятишками из детского дома и кулинарный батл.

Во время последнего каждая красавица представляла блюда, традиционные для ее региона. И в этом состязании пальма первенства досталась нашей землячке - 23-летней Виктории Вике. Девушка представила на суд жюри донскую уху и фаршированную рыбу.

Уже к финалу участницы разошлись не на шутку: на заключительном шоу были выходы и с караваем, и под композиции Джона Ленона, и с мужьями, и с детьми.

Красавица везла корону домой. Фото: "Имидж-Элит".

МЕЧТАЮ - НА БАЙКАЛ И В ДИСНЕЙЛЕНД

- Но конкурс есть конкурс и выбор нужно было делать, хотя это и было не просто, - говорит Елена Николаевна. - Победа досталась участнице из Крыма Анастасии Божковой.

Известно, что красавице 31 год, она с мужем Александром она воспитывает двоих сыновей. У Анастасии два высших образования - Херсонский и Крымский госуниверситеты. А в ее копилке ленты и короны «Мисс-бикини-Крым», «Королева курорта Крым» и «Мисс Симферополь». Однако несмотря на многочисленные титулы, ей всегда удавалось легко совмещать подиум и учебу. Финалистка хорошо владеет английским языком, обожает танцевать, любит литературу по психологии, а из художественных произведений самое любимое - «Белый клык».

- Мои мечты, на первый взгляд, могут показаться довольно банальными, - призналась она. - Но я мечтаю о полноценном отпуске, побывать на Байкале и полететь с семьей в Диснейленд. А еще - о здоровье родных и близких, верных друзьях и грандиозных мероприятиях. Обо всем, что делает меня счастливой.

Наста не признает пластику. Фото: официальный аккаунт в "Инстаграм"

НА ПЛАСТИКУ - ТАБУ

Победительница уверяет, что она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. А конкурсы красоты - это часть ее жизни.

- Победа должна расцениваться как победа над собой, над своими комплексами и неуверенностью, - уверена Анастасия. - Она должна быть осознанной, а не просто очередным трофеем в жизни для хвастовства. Конечно, это большая ступень к успеху, хороший старт карьеры или подтверждение статуса лучшего из лучших. Но конкурсы красоты для меня это это часть моей жизни: это часть меня! Именно поэтому в подготовку я вкладываю всю свою душу и силы.

Все девушки были достойны первого места. Фото: школа моделей "Имидж-Элит"

КАЖДЫЙ ГОД ВЫХОДИТ НОВАЯ ВЕРСИЯ

К слову, самая главная проблема женщин в современном мире, по мнению Анастасии, это неуверенность в себе, непринятие себя как личности, низкая самооценка и чувство неполноценности.

- Многие женщины не знают своего места в мире, не могут понять себя, не знают, чего хотят от жизни, - говорит победительница. - Самое страшное, что чаще всего это отголосок детских комплексов, следствие оценочной любви со стороны родителей, дружеских отношений, больной или несостоявшейся любви.

Правда, есть и выход - женская сила, которая состоит в умении меняться.

- Можно меняться и нужно стать лучшей версией самой себя! - говорит самая красивая замужняя дама России. - Но помнить: каждый год выходит новая версия - везде и во всем! Поэтому надо постоянно совершенствоваться, обновляться, перезагружаться! В этом наша женская сила!