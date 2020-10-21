Почему обмелел Маныч и гибнет рыба: причину назвал ростовский ученый

По словам очевидцев, частично вода в Маныче совсем исчезла. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu

В Ростовской области жителей встревожило состояние реки Маныч — излюбленного места рыбаков. По словам очевидцев, частично вода там совсем высохла, а часть речных обитателей погибла. Кандидат биологических наук и ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян рассказал, что произошло с рекой и как спасти ситуацию.

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ БЕЗ ВОДЫ

Вот уже 13 лет Дон и впадающие в него реки, в том числе Маныч, маловодны. Вода просто не доходит до Нижнего Дона Ростовской области и разбирается на Среднем — в Липецкой, Волгоградской и Воронежской областях. Кроме того, на Верхнем Дону (в Тульской области) постепенно высыхают маленькие ручейки.

— В 2018 году у нас произошло большое весеннее половодье. И появилась надежда, что начался многоводный цикл, но уже летом от этого половодья не осталось и следа. Уровень воды продолжает падать в Дону и в реках его бассейна, — рассказал Олег Степаньян.

Уровень воды продолжает падать в Дону и в реках его бассейна. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu

По его словам, в сентябре и октябре ситуация осложнилась из-за сильного ветра. Из-за сгона воды мелководья и вовсе оказалось сухим. Из-за этого и кажется, что, например, Маныч сильно обмелел.

ЧЕЛОВЕК — ГЛАВНЫЙ

Биолог говорит, что процессы в Маныче не происходят сами по себе. Дело в том, что Маныч — это не река, а, скорее, цепь водохранилищ. В свое время в пределах водоема построили Усть-Манычское, Веселовское и Пролетарское водохранилища. Когда-то их создавали, чтобы соединить судоходным каналом реку Дон и Каспийское море. После Великой Отечественной войны от этой идеи отказались и эти воды пустили на орошение. Но природу сложно победить, уже в 1970-х годах указанные водохранилища стали осолоняться. Сейчас сами водохранилища простаивают почти без воды.

В последнее время ситуация с маловодьем осложнилась из-за сильного ветра. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu

— Между водохранилищами есть шлюзы. Чтобы наполнить один из них водой, достаточно просто открыть этот шлюз. Это не природная река, которую может сдуть ветер. Человек может влиять на ситуацию, — говорит собеседник.

При этом он поясняет, что воды мало, поэтому приходится экономить. Главные расходы (или попуски) в реке Дон — на поддержание судоходства, полив сельхозкультур и питьевую воду. Так как Усть-Манычское водохранилище используют для сельского хозяйства и рыболовства, то, возможно, в этот раз в приоритете было орошение сельхозкультуры.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проблему с маловодьем, тем не менее, придется решать. Мы можем прийти к тому, что технически наполнить водохранилище можно, но просто нечем. Поскольку Дон проходит в нескольких регионах, проблема всероссийская. Ученый говорит, что решить ее сможет только национальный проект.

В свое время на Маныче создали несколько водохранилищ. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu

— Речь идет о нацпроекте «Экология». С помощью него проблему можно решить и в других регионах, а не только в Ростовской области. Нужно, например, расчистить русла, родники и малые реки. Давно нуждается в обновлении поливная сеть. По большей части ее строили еще в Советское время, каналы делали из глины, которые поглощают воду. Сейчас эти потери очень заметны. Не стоит забывать и водосберегающих технологиях.

Без федеральной поддержки Ростовская область просто не справится. Пока региону приходится лишь экономить воду и ожидать половодья.