Сточная вода оказалась заражена коронавирусом на очистных сооружениях Ростова-на-Дону

По словам главного санврача, циркуляция коронавируса во внешней среде очень высока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сточных водах в очистных сооружениях Ростова-на-Дону выявили коронавирус. Об этом рассказал главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

— Это говорит о том, что циркуляция коронавируса во внешней среде очень высока, — прокомментировал ситуацию Евгений Ковалев.

Как рассказали в Ростовском водоканале «Комсомольской правде», специалисты Роспотребнадзора действительно отбирали пробы воды. Однако коронавирус был найден в стоках, которые приходят на очистные сооружения из домов и больниц. Благодаря ультрафиолету, которого боится опасный вирус, в пробах воды на выходе из очистных сооружений — тех, что попадают в реку Дон — covid-19 обнаружен не был.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 292 зараженных. Выздоровели 434 пациента, скончались 13. Лечение в стационарах получают 2 155 человек, из них 151 находится в тяжелом состоянии.