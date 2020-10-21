Сохранить здоровье детей: вопросы школьного питания обсудили депутаты городской думы Ростова-на-Дону

Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону взяли под контроль качество питания в школах Фото: Игорь БУЛАТОВ

20 октября состоялось второе заседание Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва под руководством ее председателя - главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. В работе приняли участие 34 депутата. Известно, что в ходе заседания были рассмотрены и приняты решения по 22 вопросам, внесенным в повестку. Один из них - организация школьного питания. Его актуальность в первую очередь вызвана тем, что с 1 сентября нынешнего года ученикам начальной школы государство предоставляет бесплатное горячее питание.

КАЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

Начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова выступила с подробным отчетом по теме. Она сообщила депутатам, что на финансирование питания 50 970 обучающихся с первого по четвертый классы в 104 общеобразовательных учреждениях города из федерального, областного и городского бюджетов выделено 199,7 млн рублей. Утвержденный норматив стоимости бесплатного питания составляет 54,17 рублей на завтрак и 79 рублей на обед.

Виктория Анатольевна проинформировала депутатов и о льготных категориях обучающихся, также имеющих право на получение бесплатного горячего питания. По ее словам, в каждом общеобразовательном учреждении создается комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, в состав которой входят работники общеобразовательного учреждения, медицинский работник, родители. Их цель - осуществление контроля за организацией питания.

ЖАЛОБЫ ЕСТЬ

В ходе обсуждения представленной информации и проекта решения депутаты поделились своим опытом наблюдения за организацией школьного питания. Так, депутат Павел Кузьмин рассказал, что его личные впечатления от объезда центральных школ Кировского района в целом положительные.

- В 80-й школе своя столовая, - озвучил он. - Хорошие блюда, дети кушали с аппетитом, как мне показалось. Меню разнообразное, порции не маленькие. В школе №47 питаются 193 ученика. Блюда доставляют с муниципального предприятия. Все качественно, в специальных емкостях. Кстати, обратил внимание, что при приготовлении на предприятии не используют заморозку, - все свежее: охлажденное мясо, рыба и овощи. Однако знаю также и о недовольных родителях - лично писали и звонили с жалобами.

РАБОТУ РОДИТЕЛЕЙ НАДО АКТИВИЗИРОВАТЬ

Председатель постоянной думской комиссии по образованию, культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Юлия Исакова отметила следующее:

Мы внимательно рассматривали с коллегами этот вопрос на заседании постоянной комиссии и обращали внимание управления образования на необходимость привлечения к контролю за качеством школьного питания родителей и общественных организаций. Депутаты и дальше продолжат объезжать школы и контролировать качество питания.

Кроме того, родители и общественные организация также смогут осуществлять контроль за качеством питания в общеобразовательных учреждениях донской столицы.

Так, в принятом депутатами решении городской думы, в частности, управлению образования Ростова-на-Дону поручено активизировать работу родителей и общественных организаций по контролю за организацией питания в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечить наличие актуальной информации на официальных сайтах школ по вопросам организации питания обучающихся. Кроме того, должна быть проведена работа по информированию населения через средства массовой информации по вопросам значимости полноценного горячего питания для сохранения здоровья детей.