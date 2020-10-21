Озеленение донской столицы обсудили в Ростове-на-Дону

Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону обсудили вопросы экологии донской и озеленения донской столицы. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На этой неделе состоялось второе заседание Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва под руководством Зинаиды Неярохиной, которая является ее председателем. В работе приняли участие 34 депутата гордумы, а во время заседания рассмотрены и приняты решения более чем по двум десяткам вопросам, которые были внесены в повестку. Один из таких - благоустройство донской столицы и охрана окружающей среды.

РАСЧИСТКА ТЕМЕРНИКА И НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Председатель комитета по охране окружающей среды администрации города Андрей Куренков отметил, что для улучшения состояния атмосферного воздуха в городе осуществляется переход на использование в качестве общественного транспорта автобусов с низкими показателями выбросов и работающих с применением альтернативных источников энергии.

Кроме того, активно ведется расчистка русла и берега реки Темерник. В частности, с 19 километров прибрежных территорий вывезено более двух тысяч тонн отходов.

Более того, в минувшем году и весной 2020-го в городе высадили свыше 10 тысяч деревьев и 41 тысячи кустарников. Осенью в донской столице появятся еще 8 600 лиственных и хвойных деревьев, а также и почти 15 тысяч кустарников.

ЭКОПАРК

Активно ведутся и работы по созданию «первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник. Уже благоустроены парки «Осенний» и «Дружба», а также проведен первый этап благоустройства территории общего пользования на улице Вересаева и Соборной площади. Многое уже сделано для экологии и благоустройства донской столицы, но еще больше предстоит.

Так, уже инициирован вопрос о внесении изменений в областной закон, которые позволят восстанавливать зеленые насаждения наряду с предусмотренным в настоящее время компенсационным озеленением путем внесения в бюджет денежных средств на их посадку.

А для создания зеленого пояса Ростова-на-Дону предварительно отобраны 13 земельных участков, общая площадь которых составила около полутора тысяч гектаров.

КОНЦЕПЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РОСТОВА

При подготовке к рассмотрению данного вопроса на заседании думы депутаты профильных комиссий на заседаниях и депутатских слушаниях детально обсудили представленную информацию. Они, в частности, напомнили, что городская дума в июне текущего года обязала администрацию города разработать концепцию озеленения города и благоустройства городской среды.

- Кроме того, наша комиссия в предыдущем созыве думы неоднократно критиковала прежнее руководство департамента ЖКХ за то, что, отказавшись принять у подрядчика работу по паспортизации зеленых насаждений в целом, не воспользовались полученными данными в ходе их инвентаризации, - отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников. - Но эту-то работу все равно необходимо выполнить!

Известно, что в принятом по итогам обсуждения решении городской думы депутаты обязали городскую администрацию разработать концепцию озеленения и благоустройства городской среды Ростова, а также провести инвентаризацию, паспортизацию и диагностику состояния зеленых насаждений города. Также необходимо будет принять на баланс зеленые насаждения, высаженные за счет средств внебюджетных источников на муниципальных земельных участках, чтобы и за ними проводились работы по уходу. Боле того, при уничтожении сухостойных и аварийно-опасных деревьев необходимо проводить компенсационное озеленение в полном объеме.