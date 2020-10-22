Депутаты городской думы Ростова-на-Дону скорректировали бюджет донской столицы

Заместитель главы администрации города - начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян предоставила депутатам проект решения. Фото: пресс-служба городской администрации

Депутаты городской думы 7-го созыва внесли корректировки в бюджет. Перед этим заместитель главы администрации города - начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян предоставила депутатам проект решения и подробно проинформировала о доходной и расходной части, а также сообщила, на какие цели планируется направить средства.

Так доходная и расходная части бюджета города увеличиваются на 815,5 млн рублей. Доходная часть бюджета города на текущий год составит 39 млрд 239,4 млн рублей, расходная часть - 41 млрд 403,8 млн рублей. Дефицит бюджета составляет 2 млрд 164,4 млн рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

Дополнительные бюджетные ассигнования направят на снос аварийного жилья, ликвидацию свалочных очагов и обрезку деревьев в разных районах города.

Почти 200 млн рублей пойдут на организацию бесплатного горячего питания школьников с 1 по 4 классы. Часть бюджетных средств будет направлено на оснащение школ бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Больше 250 млн рублей направят на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам. А на 24 млн купят кислород для больниц Ростова-на-Дону.

Проект решения был детально рассмотрен на заседании думской комиссии по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности. Председатель комиссии Игорь Климов отметил, что представленный проект соответствует требованиям бюджетного законодательства, остается сбалансированным и социально ориентированным.