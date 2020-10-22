Построят каток и гандбольную арену: депутаты городской думы Ростова-на-Дону внесли изменения в правила землепользования

Депутаты приняли важные поправки в Правила землепользования и застройки города. Фото: пресс-служба городской администрации

Во время очередного заседания городской думы Ростова-на-Дону депутаты приняли важные поправки в Правила землепользования и застройки города. Соответствующие предложения представила депутатам и.о. главного архитектора города - директора департамента архитектуры и градостроительства Елена Гавриленко. Одно из них касалось исключения объектов капитального строительства из Единого реестра объектов самовольного строительства ввиду исполнения вступивших в силу судебных решений.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, данная мера имеет социальный аспект.

- Собственники земельных участков и строений, которые не соответствовали виду разрешенного использования согласно ПЗЗ, теперь смогут на законных основаниях привести их в соответствие, - сообщил Дмитрий Олейников.

СУДЬБА ПАРКА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Депутаты также ввели новую территориальную зону рекреационного назначения Р-3 в отношении парка «Левобережный» и установили новый градостроительный регламент для нее. Этот шаг позволит теперь возвести в излюбленном месте отдыха многих ростовчан спортивно-развлекательные объекты. В частности, речь идет о ледовом катке. Планируется, что он будет работать с октября по апрель.

Учитывая, что в донской столице дефицит таких объектов, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и депутаты городской думы Ростова-на-Дону уверены, что каток станет популярным у горожан. А доходы с катка пойдут на содержание и развитие парка.

«ГАНДБОЛ-АРЕНА»

Также депутаты приняли решение о включении земельного участка по ул. Каяни, 11/108 в границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения КД-2. Это позволит возвести там спортивный комплекс «Гандбол-Арена».

- Инвестор предполагает разместить там спортивный комплекс «Гандбол-Арена» с дворцом спорта, гостиницей, супермаркетом и автостоянкой. А футбольное поле будет сооружено на иной территории Пролетарского района, - пояснил Алексей Логвиненко.

Кроме того, образована новая территориальная зона речного фасада, которая исключит в дальнейшем размещение высотной многоэтажной жилой застройки вдоль улицы Береговой от улицы Сиверса до Кизитериновской балки.

Решение городской думы вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее «Комсомольская правда» - Ростов» сообщала, что во время второго заседание Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва под руководством Зинаиды Неярохиной депутаты рассмотрели и приняли решения более чем по двум десяткам вопросов. Среди прочего на повестке дня стоял вопрос об озеленении донской столицы и охране окружающей среды.

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По мнению депутатов городской думы, многое в этом плане уже сделано, но еще больше предстоит

На этой неделе состоялось второе заседание Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва под руководством Зинаиды Неярохиной, которая является ее председателем. В работе приняли участие 34 депутата гордумы, а во время заседания рассмотрены и приняты решения более чем по двум десяткам вопросам, которые были внесены в повестку. Один из таких - благоустройство донской столицы и охрана окружающей среды.