«Мальчик-доброе утро»: донские спасатели познакомили слепого школьника с Дианой Гурцкой

Благодаря друзьям-спасателям Максим встретился с Дианой Гурцкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

13-летний Максим Александров уже знает, что такое беда. С самого детства мальчишка не может видеть своих близких, ходить в школу, друзей у него тоже толком нет. Есть лишь старенькая бабушка, которая одна не бросила его на произвол судьбы. От дефицита общения пять лет (!) ребенок звонил в скорую, полицию и МЧС пожелать им доброго утра. А после одного из таких звонков нашел настоящих друзей - таких, которые за него и в огонь, и в воду, и в шоу-бизнес.

ОПЕРАЦИИ НЕ ПОМОГЛИ

Школьник из Ростова с рождения страдает отслойкой сетчатки. Он не видит абсолютно ничего, только реагирует на свет. А в десять лет судьба нанесла ему еще один болезненный удар: от пневмонии в больнице скончалась мама. Отец отказался от сына, когда тот был совсем малышом, его нет в жизни Максима. Процесс воспитания взяла на себя бабушка Евгения Федоровна.

- Материально бывший зять тоже не помогает, - рассказала 74-летняя женщина корреспонденту «Комсомольской правды» - Ростов».

Так что все заботы о незрячем внуке - целиком на пожилой пенсионерке. Евгения Федоровна говорит, что они с дочкой сделали все, чтобы хоть немного восстановить зрение Максимке. Мальчик перенес несколько операций на глазах, но, увы, ничего не помогло.

- Он не смотрит фильмы, а слушает. Любит передачи о судебных историях и мечтает стать судьей. Но не знаю, получится ли. В школе у него по многим предметам проблемы, - сетует Евгения Федоровна.

Но, несмотря на тройки, у подростка отличная память!

- У внука - кнопочный телефон. Он очень много номеров знает наизусть. С ходу запоминает комбинации цифр, - продолжает наша собеседница.

С фестиваля Максим привез диплом, подарки и отличное настроение! Фото: Пресс-служба областного МЧС

БЛИЖЕ К МИРУ

А еще на мальчика порой накатывает чувство одиночества. И он придумал своеобразный способ общения с миром: когда ему становилось совсем грустно, звонил по телефонам экстренных служб скорой, пожарной, полиции и просто желал им доброго утра и хорошего дня.

В один из дней Максим позвонил по телефону «01», и ему ответила дежурный диспетчер Екатерина Максименко. Она расположила к себе мальчугана, и тот раскрыл ей свой адрес. Екатерина сразу поняла, что ребенку одиноко, он очень нуждается в поддержке старших.

Пожарные решили навестить мальчика и познакомиться с ним поближе. С того момента между Максимом и спасателями завязалась крепкая дружба. Сотрудники МЧС часто приезжают к школьнику в гости. И всегда не с пустыми руками. А недавно сделали ему и вовсе незабываемый подарок.

ВСТРЕЧА С КУМИРОМ

В середине октября во всем мире отмечают День белой трости. Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам незрячих людей. В честь праздника в Москве состоялся благотворительный фестиваль. Самые талантливые дети с нарушением зрения выступили на одной сцене с российскими звездами. Организатором фестиваля стала незрячая певица Диана Гурцкая.

Мальчишка мечтал встретиться с ней. И сотрудники донского МЧС посодействовали его поездке в Москву.

Максим выучил стихотворение про дружбу. Правда, выступить с ним ему не удалось, так как на фестивале детки пели.

- Но зато он сфотографировался с Дианой Гурцкой! Для него это было настоящим событием, - поделилась Евгения Федоровна. - Также нам удалось попасть в московскую глазную клинику, правда, ничего нового там не сказали.

Но, несмотря ни на что, спасатели говорят, что у мальчишки все впереди. Главное - верить в свою мечту, быть открытым миру и не сбиваться с пути.