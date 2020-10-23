Депутаты городской думы Ростова-на-Дону обсудили вопрос о жилье для детей-сирот

Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону приняли важное решение, связанное с приобретением жилья для детей-сирот. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На состоявшемся заседании Ростовской-на-Дону городской думы депутаты приняли решение, касающееся приобретения недвижимости для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перед этим с подробным докладом выступил директор департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко. Он сообщил, сколько сирот проживают в донской столице и сколько человек стоят в очереди на квартиры.

- Общее число детей-сирот, достигших 14 лет, состоящих в качестве нуждающихся в предоставлении жилья на территории города, - 360 человек, из которых у 135 человек возникло право на получение жилья, - отметил докладчик.

КАКИЕ КВАРТИРЫ ПОКУПАЮТ СИРОТАМ

На сегодняшний день детей-сирот обеспечивают комфортным современным жильем. Есть несколько критериев, от которых отталкиваются власти при покупке квартир. Так, они должны быть изолированы, иметь площадь не менее 25 квадратных метров и все необходимые для комфортной жизни коммуникации, а также ванну или душ, газовую или электрическую плиту.

С 2014 года для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей, закуплено 858 жилых помещений. Квартиры расположены в благоустроенных микрорайонах с развитой инфраструктурой. Это ЖК «Суворовский», ЖК «Платовский» и другие. Общая цена муниципальных контрактов составила почти 70 миллионов рублей.

В этом году на приобретение жилья для сирот из бюджета выделили также немалые средства. Но объявленные в 2020 году электронные аукционы не привели к заключению контрактов из-за отсутствия заявок.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Председатель городской думы - глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина попросила директора департамента координации строительства и перспективного развития города пояснить, что могло спровоцировать отсутствие интереса к аукциону со стороны потенциальных участников.

Юрий Черевиченко объяснил, что нормативная стоимость квадратного метра постоянно падает и на сегодняшний момент составляет 46 300 руб. При этом средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилого помещения в Ростове на 1 августа 2020 года составила 63 491 руб.

- Это действительно проблема, - согласился с докладчиком председатель постоянной комиссии думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников.

По словам спикера, несоответствие фактической и нормативной стоимости квадратного метра - серьезное препятствие, с которым сталкивается администрация города при реализации переданных государственных полномочий. Кроме того, сегмент квартир данной площади - самый востребованный на рынке, поэтому здесь еще возникает дефицит предложений, подходящих для приобретения жилых помещений.

Депутаты согласились с необходимостью изменения методики определения стоимости одного квадратного метра для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В принятом депутатами решении городской думы департаменту координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону поручено в срок до 31 декабря 2020 года завершить мероприятия по приобретению не менее 15 квартир, а также направить в адрес губернатора Ростовской области предложения об изменении методики определения стоимости одного квадратного метра жилья, исходя из которой осуществляется приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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