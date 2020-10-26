Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 октября 2020: число зараженных дончан перевалило за 29 тысяч

Подтвердилась смерть от коронавируса еще 11 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 92 человека. Всего по Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 жителей. Число инфицированных с начала пандемии достигло 29 058.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще 11 человек. Среди них — восемь женщин в возрасте от 23 до 80 лет и четверо мужчин от 67 до 90 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами ковида стали 756 человек.

За последние сутки от коронавируса вылечился 81 пациент. Общее число выздоровевших составило 23 253 человека.

Лечение в стационарах проходят 2 197 зараженных. Состояние 178 заболевших оценивается как тяжелое — пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения инфекции не изменился. Сейчас этот показатель составляет 1,09.