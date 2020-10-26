«У меня только одна дочь!»: учительница отказалась от некрасивого сына в ростовском роддоме

Младенец не понравился матери с первого взгляда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Михаил Сорокин - уже взрослый мужчина. У него приятная внешность, есть свое жилье, работа. Но, если бы не приемная мать, которая вложила в него душу, непонятно, как сложилась бы его судьба.

«ТАКОЙ РЕБЕНОК НЕ НУЖЕН!»

Ирина Михайлова (имя изменено, - прим. ред.) рожала во второй раз. У нее с мужем уже была красавица дочь. И теперь женщина с трепетом вынашивала сына. Ирина - учительница, уважаемая в своем поселке женщина, она гордилась тем, что с легкостью находила язык с детьми.

И вот - долгожданный день родов. На свет появился малыш. Но каково же было разочарование женщины, когда ожидание и реальность оказались несовместимыми. К несчастью, у малыша был врожденный дефект на лице - заячья губа. Это сильно портило внешность новорожденного. И тогда мать решила, что такой ребенок ей попросту не нужен. Женщина цинично написала отказ от новорожденного и со спокойной совестью уехала домой. Вернулась, так сказать, в свою размеренную и спокойную жизнь.

Родная мать отказалась от парня еще в детстве. Фото: их архива семьи

«ВРЯД ЛИ ЗАХОТИТЕ ВЗЯТЬ»

Тем временем Сашу (но тогда мальчика звали совсем иначе) ждал детский дом. В нем он прожил три (!) года. А после его забрала не родная по крови, но ставшая таковой по сердцу приемная мать Татьяна Сорокина.

- Мы с мужем очень хотели усыновить ребенка. Но подходящих детей все не было. Мы ходили по детским домам, все искали и искали. А потом оказались во втором детском доме, - вспоминает Татьяна. - Заведующая нам сказала, что есть два мальчика, но мы вряд ли захотим их взять.

Татьяна озадачилась: «Почему вдруг такой вывод?» Женщина была уверена в своем намерении.

- Все же, покажите их, - настояла она.

И вот в тихий час заведующая и супруги Сорокины зашли в большую спальню.

Саша и Вова после первых операций. Фото: из архива семьи

«ТАКОЕ СТРАШНОЕ УВИДЕЛИ, ЧТО ЖУТКО СТАЛО»

- Подходим к кроваткам, на которых спят мальчики, укрытые простыней чуть ли не до макушки. Заведующая медленно опускает простынь с лица одного крохи, потом - с лица второго. Тут мы и ахнули, - рассказывает Татьяна Васильевна. - Такое страшное увидели, что жутко стало. У мальчиков красивущие глаза, и у обоих одинаковый дефект - заячья губа. Я спросила у заведующей, лечится это или нет. И она посоветовала поехать в ростовскую больницу и там проконсультироваться с врачами.

Сорокины так и поступили. Специалист сразу предупредил, что все исправить можно, но это трудно и долго.

- Я решила попробовать, - продолжает мать. - И поехала за мальчиками. Не смогла я одного взять, а второго нет. Заведующая, конечно, сильно удивилась, что мы вернулись. Она не ожидала. Оформили документы на Сашу и Вову, забрав их себе.

После многочисленных операций Саша сильно изменился. Фото: из семейного архива

МЕЧТА - УВИДЕТЬ МАТЬ

Для семьи наступили трудные времена. На протяжении 17 лет - постоянные врачи, анализы, операции.

- Первые операции делали каждые полгода. Все время по челюстно-лицевым отделениями таскала малышей. Деньги через фонды собирала. Но в итоге в Москве нам провели сложную операцию. Саше взяли хрящ с бедра, вставили его в небо и сформировали из него нос. Очень кровавая и очень страшная операция, - рассказывает Татьяна.

Но это того стоило! Оба мальчишки в 20 лет стали завидными женихами. Красавцы!

Правда, у Саши была одна мечта - увидеть биологическую мать. Видимо, он рассчитывал на то, что женщина поймет, как он изменился, и примет его или хотя бы раскается в том, что когда-то предала.

«САМЫЙ РОДНОЙ НА СВЕТЕ»

Татьяна знала адрес семьи и, недолго думая, повезла туда Сашу. Да вот только горе-мать и на этот раз не признала в нем сына, хоть Михаил и был похож на нее как две капли воды.

- Стала кричать из-за двери, что у нее только одна дочь Леночка, что Саша не может быть ее сыном. В общем, даже на порог не пустила, - говорит Татьяна. - Едва сдерживая слезы, Саша добрел до машины. Поездка домой прошла в молчании. А потом он как-то смирился с этим. Наверное, вычеркнул их для себя, как и они его. Сейчас у нас с Сашей все хорошо. Он самый родной и любимый ребенок на свете.