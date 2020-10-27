Что делать онкобольным в пандемию коронавируса, рассказал ростовский врач

Пациенты и их близкие могут столкнуться с массой вопросов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для больных онкологией пандемия коронавируса стала серьезным испытанием. Пациент и его близкие столкнулись с массой вопросов: можно ли продолжать процедуры, как попасть на прием и обезопасить себя от заражения? На самые популярные отвечает заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра онкологии Александр Лисутин.

- Действительно ли онкобольные тяжелее переносят коронавирус?

- Онкологические и гематологические больные более восприимчивы к вирусным инфекциям вообще, в том числе к коронавирусу. Связано это с тем, что из-за особенностей течения заболевания у пациентов снижается иммунитет.

- Приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Могут ли онкобольные продолжать лечение?

- На самом деле оказание специализированной медицинской помощи онкологическим больным не приостанавливалось. Так в постановлении правительства Ростовской области говорится, что плановое лечение может быть отсрочено, если это не представляет угрозы для жизни и здоровья пациента. Как правило, онкозаболевания представляют такую угрозу. В этом же документе говорится, что запрет не касается плановой помощи в виде курсового и программного лечения. Лечение онкопатологий, как правило, имеет программный вид.

Онколог Александр Лисутин. Фото: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.

- Как попасть на прием к онкологу? Нужно ли перед этим сдавать тест на коронавирус?

- Чтобы попасть на прием к онкологу в нашем центре, требуется только желание пациента. Перед консультацией тест сдавать не нужно. Но основные меры профилактики действуют и у нас: посетители надевают маску, измеряют температуру на входе и обрабатывают руки дезинфектором.

- В каком случае все-таки придется сдать тест?

- За один-два дня перед госпитализацией в стационар нужно сдать тест. При госпитализации в наш онкоцентр сделать это можно бесплатно.

- Что делать, если тест оказался положительным?

- В этом случае мы советуем человеку обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач обследует пациента и определит, в каком виде он будет получать лечение - в инфекционном госпитале или амбулаторно. После окончания лечения пациент может обратиться в онкоцентр повторно.

- Если онкобольной заразился коронавирусом, может ли он продолжать противоопухолевое лечение?

- Как я уже сказал, для медикаментозного лечения злокачественных новообразований используются сильнодействующие химиопрепараты, которые снижают иммунитет. А развитие пневмонии чревато серьёзными осложнениями при проведении хирургических вмешательств. Из-за этого совмещать лечение от коронавируса и онкозаболевания не рекомендуется. В таком случае сначала больного лечат инфекционисты, и после купирования симптомов коронавируса мы возвращаемся к лечению злокачественного новообразования.

- В каких случаях онкобольным лучше отложить поход к врачу? Можно ли отменить консультацию, чтобы обезопасить себя от заражения?

- Это касается пациентов, которые уже завершили лечение и находятся под наблюдением. Профилактические походы лучше, конечно, ограничить. Если что-то начало беспокоить, нужно незамедлительно обратиться к онкологу. Откладывать лечение онкологического заболевания нельзя.

- Как быть, если онкобольному необходимо соблюдать самоизоляцию?

- У онкологического больного есть возможность перейти на таблетированные формы препаратов или увеличить интервал между этапами проведения курсового лечения. Однако подчеркну: только в том случае, если человек не болен коронавирусом, но обязан соблюдать самоизоляцию. Например, если контактировал с заболевшим.

- Насколько высок риск заразиться коронавирусом в онкоотделении? Какие меры предосторожности выполняются в таких медучреждениях?

- Мы стараемся максимально сократить контакты пациента. После госпитализации больной не выходит из медучреждения, к нему не допускаются посетители. Ограничиваются контакты и между больными. Почти все процедуры можно получить, находясь на больничной койке в палате. Сотрудников онкоцентра регулярно тестируют на коронавирусную инфекцию.

КОМПЕТЕНТНО

Меры профилактики при онкологии

- Эффективны простые меры профилактики. Нужно соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию, носить маску.

- Сократите поездки в общественном транспорте. Если человек проходит процедуры в стационаре, лучше передвигаться на личном транспорте или такси.

- Важно максимально ограничить личные контакты, по возможности соблюдать самоизоляцию. Особенно это важно, если вы находитесь в перерыве между курсами лучевой и лекарственной терапии. В этом случае нужно строго соблюдать рекомендации врача, указанные в выписной документации.

- Помните о состоянии воздуха. Сейчас, когда начался отопительный сезон, важно также следить за влажностью воздуха. Из-за пересушенного воздуха может возникнуть сухость слизистой, а это - благоприятное условие для вируса. Кроме того, не забывайте употреблять достаточно жидкости.

- Здоровый образ жизни. По возможности нужно заниматься умеренными физическими нагрузками. Соблюдать рекомендации по режиму питания от лечащего врача. Универсальный совет по питанию - принимать больше белковой пищи, продуктов с содержанием витамина D.

- Не терпеть. Если у больного появились признаки ОРВИ, нужно сразу вызвать на дом участкового врача. Если у вас высокая температура и затруднено дыхание, обращайтесь в скорую помощь.