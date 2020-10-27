Что делать онкобольным в пандемию коронавируса, рассказал ростовский врач

Пациенты и их близкие могут столкнуться с массой вопросов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Для больных онкологией пандемия коронавируса стала серьезным испытанием. Пациент и его близкие столкнулись с массой вопросов: можно ли продолжать процедуры, как попасть на прием и обезопасить себя от заражения? На самые популярные отвечает заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра онкологии Александр Лисутин.
- Действительно ли онкобольные тяжелее переносят коронавирус?
- Онкологические и гематологические больные более восприимчивы к вирусным инфекциям вообще, в том числе к коронавирусу. Связано это с тем, что из-за особенностей течения заболевания у пациентов снижается иммунитет.
- Приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Могут ли онкобольные продолжать лечение?
- На самом деле оказание специализированной медицинской помощи онкологическим больным не приостанавливалось. Так в постановлении правительства Ростовской области говорится, что плановое лечение может быть отсрочено, если это не представляет угрозы для жизни и здоровья пациента. Как правило, онкозаболевания представляют такую угрозу. В этом же документе говорится, что запрет не касается плановой помощи в виде курсового и программного лечения. Лечение онкопатологий, как правило, имеет программный вид.
Онколог Александр Лисутин. Фото: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.
- Как попасть на прием к онкологу? Нужно ли перед этим сдавать тест на коронавирус?
- Чтобы попасть на прием к онкологу в нашем центре, требуется только желание пациента. Перед консультацией тест сдавать не нужно. Но основные меры профилактики действуют и у нас: посетители надевают маску, измеряют температуру на входе и обрабатывают руки дезинфектором.
- В каком случае все-таки придется сдать тест?
- За один-два дня перед госпитализацией в стационар нужно сдать тест. При госпитализации в наш онкоцентр сделать это можно бесплатно.
- Что делать, если тест оказался положительным?
- В этом случае мы советуем человеку обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач обследует пациента и определит, в каком виде он будет получать лечение - в инфекционном госпитале или амбулаторно. После окончания лечения пациент может обратиться в онкоцентр повторно.
- Если онкобольной заразился коронавирусом, может ли он продолжать противоопухолевое лечение?
- Как я уже сказал, для медикаментозного лечения злокачественных новообразований используются сильнодействующие химиопрепараты, которые снижают иммунитет. А развитие пневмонии чревато серьёзными осложнениями при проведении хирургических вмешательств. Из-за этого совмещать лечение от коронавируса и онкозаболевания не рекомендуется. В таком случае сначала больного лечат инфекционисты, и после купирования симптомов коронавируса мы возвращаемся к лечению злокачественного новообразования.
- В каких случаях онкобольным лучше отложить поход к врачу? Можно ли отменить консультацию, чтобы обезопасить себя от заражения?
- Это касается пациентов, которые уже завершили лечение и находятся под наблюдением. Профилактические походы лучше, конечно, ограничить. Если что-то начало беспокоить, нужно незамедлительно обратиться к онкологу. Откладывать лечение онкологического заболевания нельзя.
- Как быть, если онкобольному необходимо соблюдать самоизоляцию?
- У онкологического больного есть возможность перейти на таблетированные формы препаратов или увеличить интервал между этапами проведения курсового лечения. Однако подчеркну: только в том случае, если человек не болен коронавирусом, но обязан соблюдать самоизоляцию. Например, если контактировал с заболевшим.
- Насколько высок риск заразиться коронавирусом в онкоотделении? Какие меры предосторожности выполняются в таких медучреждениях?
- Мы стараемся максимально сократить контакты пациента. После госпитализации больной не выходит из медучреждения, к нему не допускаются посетители. Ограничиваются контакты и между больными. Почти все процедуры можно получить, находясь на больничной койке в палате. Сотрудников онкоцентра регулярно тестируют на коронавирусную инфекцию.
КОМПЕТЕНТНО
Меры профилактики при онкологии
- Эффективны простые меры профилактики. Нужно соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию, носить маску.
- Сократите поездки в общественном транспорте. Если человек проходит процедуры в стационаре, лучше передвигаться на личном транспорте или такси.
- Важно максимально ограничить личные контакты, по возможности соблюдать самоизоляцию. Особенно это важно, если вы находитесь в перерыве между курсами лучевой и лекарственной терапии. В этом случае нужно строго соблюдать рекомендации врача, указанные в выписной документации.
- Помните о состоянии воздуха. Сейчас, когда начался отопительный сезон, важно также следить за влажностью воздуха. Из-за пересушенного воздуха может возникнуть сухость слизистой, а это - благоприятное условие для вируса. Кроме того, не забывайте употреблять достаточно жидкости.
- Здоровый образ жизни. По возможности нужно заниматься умеренными физическими нагрузками. Соблюдать рекомендации по режиму питания от лечащего врача. Универсальный совет по питанию - принимать больше белковой пищи, продуктов с содержанием витамина D.
- Не терпеть. Если у больного появились признаки ОРВИ, нужно сразу вызвать на дом участкового врача. Если у вас высокая температура и затруднено дыхание, обращайтесь в скорую помощь.