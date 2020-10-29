В Ростове-на-Дону судят банду, готовившую взрыв на концерте Филиппа Киркорова

Сам певец отреагировал на произошедшее с юмором. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Южном окружном военном суде близится к завершению процесс над четырьмя жителями Дагестана, которых обвиняют в подготовке теракта на концерте короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в Махачкале. Дело было еще три года назад. Но оно бы не получило такой огласки, если бы один из организаторов взрыва не заявил: готовилось покушение на Филиппа Бедросовича, которого из ревности будто бы «заказал»… шоумен Галкин. Очередное заседание назначено на 29 октября.

РЕЗОНАНС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРОМНЫМ

Все четверо обвиняемых познакомились на одной из строек в Махачкале, куда приехали работать. Самым молодым тогда было по 19 лет, двум остальным - 32 и 33 года. Сблизило новых знакомых то, что все они исповедовали радикальную исламскую идеологию, присягнули террористам и создали так называемую спящую законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации ИГ.

По версии следствия, один из друзей числился в банде специалистом по минно-взрывному делу, внимательно изучая тематику в соцсетях. Другой - переписывался с боевиками, засевшими в Сирии, и, возможно, курировавшими их действия.

Вскоре строители из дешевых часовых механизмов и консервных банок, начиненных поражающими элементами, изготовили бомбы. Две из них принесли на стройку – для испытаний. Обложили пеноблоками и привели в действие. Результат «испытателей» вполне удовлетворил. В итоге, три другие мины они спрятали у одного из заговорщиков дома, прямо под кроватью. А дальше стали думать - где бы устроить взрыв. Главная цель: резонанс должен получиться огромным.

«АДСКИЕ МАШИНКИ»

Подходящий момент не заставил себя долго ждать: как раз в это время в Махачкале со своим грандиозным шоу «Я» должен был выступать любимец публики и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Билеты на шоу раскупили как горячие пирожки. Заговорщики решили: лучшего случая не будет.

- В назначенный день и час они пришли на концерт, тайно прихватив свои самодельные «адские машинки», - рассказали следователи, вспоминая первоначальные показания «террористов». - Но их смутили беспрецедентные меры безопасности: повсюду дежурили сотрудники полиции, а войти в зрительный зал можно было только после тщательного досмотра и прохождения через металлодетектор. Поэтому, со своими консервными банками, начиненными шурупами и взрывчаткой, строители побоялись быть мгновенно разоблаченными и, покружив поблизости, даже не сунулись к сцене.

Концерт состоялся, и никто, включая самого певца и зрителей, даже и не догадывался, какая опасность прошла рядом с ними, буквально по касательной.

ТРИ СТАТЬИ НА ЧЕТВЕРЫХ

Бомбы строители припрятали до лучших времен. Там их и нашли сотрудники республиканского центра по противодействию экстремизму. Позже эксперты установят: мощность самодельных боеприпасов составила около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Несостоявшиеся «террористы» пустились было в бега, но были задержаны.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». Четверка под запись на видеокамеру давала показания, рассказывая и показывая, как собирали и испытывали бомбы. И, как результат, добавили себе еще две статьи «Терроризм» и «Участие в незаконных вооруженных формированиях». Максимальное наказание по ним - вплоть до пожизненного.

Алла Пугачева - мечта не только мужчин, но и кумир для миллионов поклонников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ДВА МИЛЛИОНА ЗА СОПЕРНИКА

И тут последовал неожиданный поворот… Спустя почти два года после задержания, когда следствие уже было практически завершено, а дело готовили в суд, последовало неожиданное «откровение» от одного из фигурантов. Главный в четверке по минно-взрывному делу заявил: планировал убить только Киркорова, которого ему будто бы заказал Максим Галкин.

Мол, в Москве к нему подошел сам юморист, который за два миллиона рублей якобы «заказал» ему убийство соперника. Причина - ревность и борьба за Примадонну.

Следователи признаются: все это звучало, как бред, или дурацкая шутка. Однако, задержанный на полном серьезе утверждал: миллион рублей получил в качестве аванса. А еще шоумен якобы снабдил его мобильным телефоном и сим-картой для связи. Поэтому ничего не мешало привести «адскую машинку» еще перед входом в концертный зал. Но он, будто бы, добровольно отказался от этой затеи, поняв, что тогда пострадает не один человек, а очень многие.

Вместе со своим адвокатом 19-летний «наемник» настаивал, на том, чтобы следователи рассмотрели эту версию и даже вызвали для допроса и очных ставок (только не падайте!) самих Киркорова, Галкина, а если понадобится, то и Пугачеву!

«ОЧЕНЬ РАССТРОЕН, ЧТО ТАК ДЕШЕВО»

Надо сказать, что первым на ситуацию в своем Инстаграм отреагировал Максим Галкин. Он разместил там видеоролик, где со свойственным ему чувством юмора заявил:

- Открыв сегодня с утра газеты, я понял, что весна наконец-то наступила. Просыпаются люди и их фантазия. Весеннее обострение в полной силе. Уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево.

Чуть позже и сам Киркоров выложил на своей страничке в соцсети обращение Галкина и подчеркнул: «Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу… именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!!!»

ЧТОБЫ ЧТО?

Однако следователи были вынуждены выделить материал о покушении на убийство поп-певца в отдельное производство и провести по нему доследственную проверку. Хотя и понимали: история специально придумана для того, чтобы затянуть следствие и скостить срок, избежав ответственности за теракт.

А, в случае если и это не сработает, то у защиты будет шанс запросить новую психолого-психиатрическую экспертизу, заявив, что есть вполне определенные сомнения. Дескать, человек несет бред, искренне заявляя, что на улице к нему подошел Галкин и дал миллион наличными…

Однако никаких подтверждений о «заказе от Галкина» не было и в возбуждении уголовного дела о «заказном покушении» на певца было отказано.

ДЕЛО БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ

В итоге, уголовное дело о несостоявшемся теракте на концерте Филиппа Киркорова было направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где слушаются все самые громкие и резонансные дела в южном регионе.

Правда, ни Галкина, ни Киркорова туда для дачи показаний вызывать не стали. А процесс над четверкой строителей из Махачкалы уже близится к завершению.

Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, ближайшее заседание по делу о неудавшемся взрыве на концерте назначено на четверг, 29 октября. Планируется начать прения сторон. Далее по процедуре - последнее слово подсудимых и приговор.

Но они, скорее всего пройдут без свидетелей: из-за пандемии коронавируса допуск в зал судебного заседания строго ограничен.

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