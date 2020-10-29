Как Ростовской области покинуть первые строчки антирейтингов

Ростов-на-Дону очень колоритный город. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону очень колоритный, полный противоречий, как и полагается южному городу с историей. Он является лидером самых разных рейтингов, и от этого становится еще более притягательным. Мы изучили последние из них. И вот что вышло.

Так, согласно опросу, проведенному среди россиян специалистами из сервиса бронирования жилья, донская столица вошла в десятку самых романтичных городов России.

В этом году другой онлайн-сервис путешествий пальму первенства отдал Ростову как самому популярному направлению для отдыха у москвичей.

Другой туристический портал, включил Ростов-на-Дону в топ-10 лучших городов для туризма, отдыха и путешествий в 2020 году. Все по-честному: рейтинги формировались на основе интернет-опросов среди россиян.

Однако побочный эффект побед и развитости региона вылился в первые строчки и антирейтингов.

Новочеркасск вошел в ТОП-15 самых загрязненных городов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как показали исследования международной аудиторско-консалтинговой сети, Ростовская область на четвертом месте по выработке твердых коммунальных отходов: на наш регион приходится 12,4 миллиона кубометров мусора.

Минприроды, в свою очередь, составил список из 15 самых грязных городов России. Эксперты-экологи включили в этот антирейтинг Новочеркасск и назвали его самым загрязненным городом юга России по состоянию воздуха и количеству накопленных отходов.

Так что, у любой медали всегда две стороны. А у каждого действия, равно как и бездействия, есть последствия. А сделать регион привлекательным и с точки зрения экологии гораздо проще, чем кажется. Уменьшить количество трудноразлагаемых отходов помогут экопривычки. Начните с отказа от одноразовой упаковки: многоразовая сумка для покупок и мешочки для овощей и фруктов помогут уберечь природу от килограмма пластика в год! Меньше мусора - меньше экопроблем.