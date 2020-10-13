Восстание в Собиборе: единственный успешный массовый побег из лагеря смерти

Фото: anr.su Фото: Ольга ГОПАЛО

14 октября - день календаря, который вспоминают во всем мире. Именно тогда - в 1943-м, поднялось единственное успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой войны. Произошло это в лагере смерти Собибор, близ польской деревушки. Историки утверждают: только здесь восстание заключенных увенчалось успехом, во главе которого стоял ростовчанин Александр Печерский.

Так выглядит "Аллея звезд" в центре Ростова. Фото: Ольга ГОПАЛО

«Баня» смерти

Известно, что ворота смерти на юго-востоке Польши открылись в мае 1942 года. Была целая программа, которая предусматривала полное уничтожение еврейского населения Европы. Собибор был винтиком в общей системе. За это время здесь были уничтожены 250 тысяч евреев из Польши, Чехословакии, Нидерландов, других Европейских стран и СССР. Проработала машина смерти до октября 1943 года.

Смертников сюда - в лес, привозили на собственной железной дороге. После чего их почти сразу отправляли в так называемую «баню», в которой люди, как правило, погибали за каких-то 15 минут.

Трупы закапывали здесь же - в большом рву, окаймлявшем лагерь, оставшиеся в живых заключенные. Со временем им самим грозило стать жертвами конвейера смерти. В общей сложности живой состав узников исчислялся 500 заключенными.

В разное время они предпринимали попытки бегства, но все они заканчивались крахом.

Рубаха-талисман, которая спасла Печерского от пуль. ФОТО: ИВАНОВА Екатерина.

Бросались на колючую проволоку, разрывая ее телами

И вот осенью 1943-го года сюда попадают несколько советских евреев совместно с 32-летним Александром Печерским. Он пробыл в Собиборе почти три недели. Но за это время не просто успел заслужить авторитет у других узников, но и организовать восстание так, чтобы оно увенчалось успехом. По плану бежать должны были все, в противном случае оставшихся гитлеровцы все равно убьют - кстати, позже именно так и произошло.

Сами очевидцы тех событий рассказывали позже, что 14 октября заманивали надзирателей по очереди в бараки под предлогом примерки (как правило, те активно пользовались услугами заключенных, которые шили им мундиры, - прим. авт.) и убили, уничтожив 14 человек из числа руководства лагеря.

Но уцелевшие подняли тревогу, и тогда восставшие пошли на таран: гибли под пулями, подрывались на минах, бросались на колючую проволоку, разрывая ее телами.

Рикошет пулемета уже не смог остановить опьяненных предстоящей свободой людей. Выломав ворота, они сумели вырваться. Но спастись удалось не всем: на свободе оказались 300 человек - сотни людей, которым грозила верная погибель!

В течение двух дней нацисты догнали 170 беглецов, которых уничтожили вместе с теми, кто изначально отказался от побега - их насчитывалось около 130 человек. Еще 80 были уничтожены прямо во время восстания.

Выжившие же узники пошли за ростовчаниным Печерским, который звал пробираться в Беларусь, на территорию СССР.

Кстати, еще в лагере Печерский встретил голландускую еврейку, которая подарила храброму парню рубаху своего отца со словами «Это тебе на счастье. В этой рубашке ты пройдешь через все опасности». Несмотря на то, что выбраться из лагеря Люке не удалось, ростовчанин сохранил этот талисман на всю жизнь как самую дорогую реликвию.

Вместе с супругой. Фото: anr.su

Незаслуженно забытый

Позже лагерь смерти Собибор фашисты сравняли с землей. А, спустя годы, в 1965-м здесь был открыт мемориал.

Герой восстания - Александр Печерский, после войны вернулся вместе с женой в Ростов-на-Дону. Победу он встретил в звании капитана. Однако найти свое место под солнцем ему так и не удалось.

Все оставшиеся годы жизни он был непризнанным героем. Трудился на заводе, написал книгу о восстании. После войны имел лишь несколько медалей: «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». Умер Александр Аронович в 1990 году.

За три года до его смерти в Голливуде сняли фильм «Побег из Собибора». Говорят: на премьеру в США приглашали и самого ростовчанина, но в силу возраста он отказался.

А вот Орденом мужества героя наградили лишь посмертно. В 2007-м на доме, где жил Александр Печерский, установили мемориальную доску. А на "Аллее звезд" в центре донской столицы - звезду его имени. Правда, сейчас мини-мемориал заметно разрушен. Прохожие не исключают, что это дело рук вандалов.