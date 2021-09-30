Похудение в Ростове-на-Дону: где и как помогут сбросить вес

Где можно получить консультацию диетолога, нутрициолога и косметолога. Фото: freepik.com

Ожирение – одна из самых глобальных проблем современного мира. По статистике в развитых странах от 25 до 45% населения страдает от избыточного веса. И Россия не является исключением. При этом врачи отмечают, что лишь небольшой процент из тех, кто стремится снизить вес, реально способен добиться долгосрочного результата. Почему так происходит, и какие методики действительно помогают бороться с ожирением? Разберемся со специалистами клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону.

Почему мы набираем лишний вес?

Самыми главными причинами набора веса считаются неправильное питание и недостаток физической активности. Если в организм поступает большое количество калорий, которые не расходуются в течение дня, это приводит к росту жировых клеток.

Выполнена 1 процедура ультразвукового липолиза. Фото: "Ген красоты"

В числе других причин набора лишнего веса можно назвать гормональные нарушения, недостаток сна и увеличение стрессовых ситуаций, ухудшение обменных процессов и т.д.

Многие люди пытаются снижать вес при помощи различных диет и систем голодания. Кто-то полностью ограничивает углеводы, кто-то вообще «сидит на гречке». Но проблема в том, что эффект от них краткосрочный, и с таким трудом потерянные килограммы быстро возвращаются зачастую с «бонусом».

Выполнена 1 процедура криолиполиза CLATUU. Фото: "Ген красоты".

Почему так происходит? Специалисты отмечают, что резкое снижение веса для организма – это большой стресс. И, столкнувшись с подобными угрозами, он, наоборот, начинает усиленно накапливать жир. Также во время длительных диет метаболические процессы перестраиваются таким образом, чтобы на повседневную деятельность расходовалось как можно меньше энергии. И, когда человек возвращается к нормальному питанию, режим экономии уже не выключается, соответственно, потребляемые калории не расходуются в нужном объеме.

Что же делать?

Зачастую проблему с лишним весом не решить в одиночку. Если вы уже пробовали диеты, и результат вас не удовлетворил, то стоит обратиться за помощью к диетологу или нутрициологу, который составит грамотный план снижения веса, учитывающий все ваши особенности.

- Для выявления проблем с лишним весом мы проводим гормональный скрининг, генетическое тестирование, диагностику на аппарате биоимпедансометрии, который устанавливает соотношение мышечной и жировой ткани в теле, определяет физическую активность и метаболический процесс в организме, минеральный баланс, - рассказывает директор клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону, нутрициолог, Елена Кибалова. - Такие исследования помогают оценить изменения в жировых объемах тела (точное количество жира в килограммах), имеющийся минеральный состав тканей, нагрузку на организм и риск развития метаболического синдрома. Только после тщательного консультирования можно разработать индивидуальную программу по снижению веса. А вот рассчитывать на долгое похудение после диеты, которая взята просто из интернета, не стоит. Если выбранная система питания не работает, нужно обратиться к профессионалам.

В составлении индивидуального диетного плана большую помощь может оказать нутрициолог. Этот специалист определяет состояние организма, выявляет проблемы человека в области здоровья и психологии и составляет подробную программу, которая помогает не только нормализовать вес, но и улучшить общее качество жизни. Далеко не всегда это происходит в какие-то сжатые сроки. Если подойти к решению проблемы основательно, то за период от 3 до 6 месяцев удается добиться полной перестройки и нормализации функций организма. И вес снижается.

При проведении обследования часто требуется помощь других врачей и специалистов. Пациентам с лишним весом желательно получать консультацию эндокринолога и кардиолога, проходить обследование сосудов.

Кстати, к нутрициологу могут прийти люди не только с лишним весом, но и с недостаточной массой тела. Программы правильного питания способны помочь и людям, страдающим анорексией.

Выполнена 1 процедура лазерного липолиза, аппарат Accusculpt. Фото: "Ген красоты".

Как еще можно откорректировать фигуру?

Многие люди хотят не просто сбросить вес, а получить в итоге красивую, практически совершенную стройную фигуру. Но при похудении часто появляются растяжки, кожа обвисает, появляются и другие неблагоприятные последствия. Справиться с жировыми излишками и обвисшей кожей помогут различные методы аппаратной косметологии.

Виды аппаратных методик

Фото: "Ген красоты"

В число безопасных и эффективных методик коррекции фигуры входят программы по ультразвуковой терапии, лазерный липолиз и криолиполиз.

Считается, что наилучшие результаты по коррекции фигуры можно получить при проведении ультразвукового липолиза. Жировая подкожная клетчатка в этом случае разрушается под воздействием ультразвука. При этом разрушенные жировые клетки удаляются естественным путем, и за одну процедуру пациент может потерять до нескольких сантиметров в объеме.

Лазерный липолиз предполагает воздействие низкоинтенсивных лазерных лучей на жировую ткань. Подкожный жир при этом сразу разрушается, а окружающие ткани остаются неповрежденными. Применять лазерный липолиз можно практически для устранения второго подбородка и небольших “жировых ловушек” на теле.

Впечатляющих результатов можно добиться и при проведении криолиполиза. Жировые клетки в этом случае разрушаются при помощи холода. Но происходит это не сразу, а через 2-3 месяца после проведения процедуры. При этом в тканях не возникает ненужного воспаления.

- У процедуры криолиполиза минимальное количество противопоказаний. Она практически не травматична, при ее проведении не бывает сильных болевых ощущений. Все процедуры липолиза можно проводить в любой сезон, в том числе летом, - пояснила директор клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону, нутрициолог Елена Кибалова. – Но, конечно, нужно помнить, что за один раз невозможно убрать весь желаемый объем. На моделирование фигуры требуется какое-то время. Многие ждут после таких процедур мгновенного результата, но так не бывает. Лишние объемы убираются только со временем, и иногда требуется более одной процедуры.

Фото: "Ген красоты"

По окончании процедур любого липолиза необходимо пройти определенную реабилитацию. Например, некоторое время нельзя посещать баню и солярий, принимать горячие ванны, употреблять алкогольные напитки, пользоваться декоративной косметикой (если процедуры проводились на лице).

Также к методикам реабилитации относятся LPG-массаж, миостимуляция, которые помогают устранить дряблость кожи, отечность и многие неблагоприятные явления.

Если соблюдать все рекомендации врачей, получить красивую фигуру с подтянутой кожей вполне возможно.

Стоимость услуг

Помощь нутрициолога – 3 500-5 500 рублей за 1 консультацию. Финальная стоимость лечения избыточного веса и ожирения определяется уже после прохождения обследования и консультации у других специалистов.

Аппаратные методики – от 5 000 рублей за сеанс до 40 000 рублей за зону.

Устранить проблемы с лишним весом можно в клинике «Ген красоты».

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