Элине Быстрицкой — 91: Для роли Аксиньи в «Тихом Доне» пришлось поправиться на 15 килограммов

4 апреля свой день рождения отмечает Элина Быстрицкая. Ее Аксинья в «Тихом Доне» Сергея Герасимова - гордая и своенравная, любящая и волевая казачка — непревзойденный образ женщины в отечественном кинематографе. К юбилею знаменитой актрисы «КП» выяснила неизвестные подробности со съемок фильма более чем полувековой давности.

Актриса Элина Быстрицкая (ее сразу начали называть не иначе, как Аксиньей), была здесь эталоном красоты. Фото: предоставлено "Отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Каменского района"

«НАДЕНУТ КАЗАЧЬИ НАРЯДЫ — И ХОХОЧУТ»

Съемки «Тихого Дона» проходили в хуторе Диченский под городом Каменском-Шахтинским Ростовской области. Говорят, этот хутор выбрал сам автор романа, нобелевский лауреат, Михаил Шолохов. Как рассказали «КП-Ростов» в местном доме культуры, до сих пор ходит легенда о том, как Михаил Александрович объехал всю Ростовскую область в поисках самого живописного места, где могли бы развернуться драматичные события его произведения. А взойдя на берег реки Северский Донец, сказал как отрезал: «Если снимать, то только здесь!».

Съемки «Тихого Дона» проходили в хуторе Диченский под городом Каменском-Шахтинским Ростовской области. Фото: предоставлено "Отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Каменского района"

Сказано - сделано. На хуторе выстроили дома Мелиховых, Астаховых, Коршуновых, церковь. В трех километрах от Диченского возвели усадьбу Листницких. И пошла казачья жизнь - теперь уже в хуторе Татарском, как в романе. В роли величавого Дона «снялся» Северский Донец.

- Помню, как на хутор приехали сразу несколько автобусов, - вспоминает события более чем полувековой давности в беседе с корреспондентом rostov.kp.ru Мария Митрофанова, сейчас ей 77 лет. - Мы тогда совсем молодые были, лет по 17. Так прибывшая команда всего за пару месяцев возвели киношный хутор. А после они еще по домам ходили и собирали настоящую казачью утварь - старинную мебель: лавки, стулья, деревянные кровати, прялки, горшки и т.д.. Так многие им отдавали все, что ни попросят. Все полюбили артистов. А как их не любить? Все молодые, красивые, наденут казачьи наряды – и хохочут. А у нас все это время был праздник. Когда шли съемки, многие люди из соседних хуторов, из города приезжали, чтобы посмотреть, как снимается фильм. Талантливые люди эти артисты были!

Станичники вспоминают, что она не показалась им женщиной с очень крутым нравом. Фото: предоставлено "Отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Каменского района"

«НЕСИ БЕДРАМИ. БЕДРАМИ НЕСИ!»

Актриса Элина Быстрицкая (ее сразу начали называть не иначе, как Аксиньей), была здесь эталоном красоты. Молодые девчонки копировали каждое ее слово, взгляд, манеры, прическу.

- Нас сильно восторгало все, что было связано с артистами, так как они в нашем представлении были из другого мира - мира кино и столичной жизни, - признается "КП-Ростов" Мария Митрофанова. - Мы даже все косу, как она, в пучок оборачивали. Родители ругались, а мы и не слушали. У меня даже сейчас волос-то уже почти не осталось, а я все равно их как Быстрицкая заплетаю.

Кстати, ради роли казачки Аксиньи актрисе даже пришлось поправиться на 15 килограммов. Для быстрого результата в ход шли мед, сметана, орехи. Станичники вспоминают, что она не показалась им женщиной с очень крутым нравом. Более того, Элина всегда была там, где местные. И постоянно пыталась научиться чему-нибудь.

4 апреля свой праздник отмечает Элина Быстрицкая. Фото: предоставлено "Отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Каменского района"

- Моя крестная, баба Уля - очень крупная, плечистая, с добрыми глазами, ее ведра на коромысле носить учила, - рассказывает сайту rostov.kp.ru Мария Алексеевна. - Очень ее хвалила. Они каждый день на речку ходили. Та ее наставляла, как правильно воду зачерпывать надо. «Неси бедрами... Бедрами, бедрами неси! Ты пойми: ты воду не просто так таскаешь, а чтобы Гришке пондравиться!» - поучала она столичную актрису. Даже дочкой ее называла, говорила: «Чертяка, как она все быстро, на ходу схватывает».

Чтобы быстрее вжиться в образ, Быстрицкая с коромыслом на плечах сама регулярно ходила за водой. Для роли Аксиньи ей пришлось не только поправиться, но и намеренно состарить свои изящные, тонкие руки. Поскольку у настоящих казачек они крестьянские, привыкшие к физическому труду, то в начале прибегли к специальному гриму. А позднее, прямо перед съемкой некоторых эпизодов, чтобы пальцы огрубели, Аксинья-Быстрицкая подолгу стирала белье в реке.

ПОСЛЕ СЪЕМОК ТАК СЮДА И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

Сейчас в Диченском живет чуть больше трех сотен человек. Декорации уже давно разобрали, а на их месте поставили камень - в память об экранизации легендарного фильма. Очевидцев тех съемок можно пересчитать по пальцам. Зато говорят, что отснятую картину им показали первым - как и обещал режиссер Герасимов. Несколько дней крутили в местном ДК, чтобы все желающие могли посмотреть. Люди плакали навзрыд, сопереживая пламенной любви Григория и Аксиньи. Местные говорят, что нет для них других героев. Только Глебов и Быстрицкая. И именно этот «Тихий Дон» для них — единственный.

Элина всегда была там, где местные. И постоянно пыталась научиться чему-нибудь. Фото: предоставлено "Отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Каменского района"

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Самая знаменитая, и что уж скрывать, самая роскошная Аксинья из «Тихого Дона» - бесспорно Элина Авраамовна. Она и сейчас восхитительно хороша. Как была красавицей, так красавицей и остается. У Быстрицкой есть своя система питания, которую разработал ее диетолог. Но диетами кто только не пользуется... А вот персональный рецепт актрисы. С 30 лет Быстрицкая делает эластичную повязку вокруг лица на ночь. Это своеобразное бинтование по всему контуру не дает провиснуть коже. Второе - гимнастика. Хоть самые простые упражнения. И отказ от вредных привычек. В свое время Быстрицкая курила, но однажды сказала себе, что больше не сделает ни затяжки, и уже больше 40 лет на силе воли держит слово. (Подробности)