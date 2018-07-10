Туристы из Ростова-на-Дону из-за поломки самолета 11 часов прождали в аэропорту Антальи отправки домой

10 Июль 12:15 2018-07-10T12:31:11+03:00

Самое нервное для туристов время - это ожидание: сначала вылета на отдых, потом - возвращения домой. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

А в это время в «Платове» точно таким же образом своего вылета в обратном направлении, тем же бортом, на курорт в Турцию ожидали те, у кого отпуск еще только начинался

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Очередной инцидент с вылетом российских туристов после отдыха из Турции произошел в минувший понедельник, 9 июля. Рейс из Антальи авиакомпании Atlas Global, который должен был приземлиться в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону в этот день в 8.50 утра, был задержан аж на 11 часов, которые людям пришлось провести в воздушной гавани.

- Сам отдых был хорош, но его завершение оказалось отвратительным, - делятся впечатлениями россияне. - Каждый раз нас кормили обещаниями, что лайнер вот-вот взлетит, у него только небольшие проблемы, которые уже практически устранили, а на самом деле — все время переносили отправку домой, то на час, то еще на два. Мучение, да и только!

Поломка, судя по всему, оказалась серьезной: техникам понадобился фактически целый день, чтобы разобраться с ней, в итоге рейс КК-6973, который выполнял самолет А-321, прибыл в «Платов» только в 20.00.

Россиянам, отдыхавшим в Турции, пришлось более десяти часов провести в аэропорту прежде, чем самолет доставил их домой. Фото: скрин Flight Radar.

И, соответственно, все это время, точно таким образом, ожидали вылета этим же бортом в обратном направлении, из Ростова-на-Дону в Анталью, те, у кого отдых только начинался.

- Мы с нетерпением готовились к этой поездке, вылет был намечен на 10 утра, поэтому я с двумя маленькими детьми плюс еще моя подруга, тоже с ребенком, прибыли в аэропорт за два часа - как положено, - рассказала «КП» - Ростов-на-Дону» Мария Р. - Но тут — раз! - сообщают нам о первой задержке — на 45 минут. Ладно, ждем. Но проходит еще немного времени — и следует сообщение о второй задержке, на полтора часа. А мы уже прошли к тому времени паспортный контроль, ожидали в зоне вылета международного терминала.

Затем им сообщили, что вылет переносится на 15.00, далее вышел делегат от компании и заявил, то поступила новая вводная, отправка назначается на 18.00. Правда, говорит Мария, около полудня, им (каждому, у кого был билет) выдали по сухпайку и по бутылке воды. И представитель от МИД поставил отметки в маршрутных квитанциях, что вылет задерживается по вине самой авиакомпании.

- Потом, учитывая, что все-таки у меня двое малышей на руках, у подруги ребеночек, и узнав, что у нас есть как минимум часа три в запасе, мы решили съездить домой, благо нам-то недалеко добираться, в Северный жилмассив Ростова-на-Дону, и нашу машину мы оставили на платной парковке, - продолжает молодая женщина. - Правда, пришлось долго проходить обратно таможню, поскольку фактически мы-то пересекли российскую границу и у нас стояли отметки в паспортах: их аннулировали.

Они вернулись к шести вечера, а рейс вновь перенесли — на 21.00, и только около половины десятого вечера лайнер, наконец, вылетел в Турцию.

Следует отметить, что претензии пассажиров-путешественников к авиакомпании Atlas Global появляются с незавидной регулярностью.

Так, например, в середине июня туристам, летевшим из Анталью в Тюмень, пришлось около десяти часов провести в аэропорту в ожидании отправки домой, а в конце этого же месяца с аналогичной проблемой столкнулись отдыхавшие в Турции уифмцы.

Для примера - вот одна из жалоб пассажира, оставленная на официальной странице авиакомпании в соцсети: осталась без комментария. Фото: скрин с официальной страницы в ВК.

А в начале июля было аналогичное сообщение из Самары — причем, один из пассажиров оставил его на официальной странице Atlas Global в соцсети, однако никакой реакции почему-то не последовало: «Аэропорт Курумоч, вылет перенесен с 13.40 на 19.35. Горячая линия авиакомпании отключена». Затем инцидент снова случился в Тюмени...

Комментария по ситуации от самой авиакомпании «КП» - Ростов-на-Дону» не получила.