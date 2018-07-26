В Ростовской области сообщают о нашествии смертельно опасных пауков-каракуртов

26 Июль 10:55 2018-07-26T12:53:35+03:00

Каракурт является самым ядовитым пауком нашей фауны, и укус его может быть смертелен для человека.Фото: ЮНЦ РАН

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В социальных сетях говорят о нашествии пауков-каракуртов в Ростовской области. Фото насекомого внешне похожего на смертельно-опасного паука - в народе его еще называют «черной вдовой», опубликовал один из местных жителей.

- Вот такого красавца нашли сегодня у себя во дворе, - подписал автор снимок, в котором народ тут же признал опасного насекомого.

Известно, что похожие пауки появились не только в Ростове-на-Дону, но и поселке Щепкинский сразу в нескольких дворах.

- Я если бы такое увидела, то умерла бы сразу. И не от укуса, - написала одна из ростовчанок.

Кто-то писал, что у каракуртов сейчас брачный период и они очень опасны. А самки в 15 раз ядовитее гремучей змеи. Паук может укусить, если задеть его «милую паутинку», которая в отличие от обычных собратьев, у них располагается горизонтально.

Другой пользователь со знанием дела пояснил:

- Это действительно каракурт. Он из семейства черных вдов и его яд несет нейропаралитический характер. Один укус без срочной медицинской помощи способен убить человека примерно за четыре-восемь часов. Для Ростова-на-Дону они не редкость. Это степной паук: любит влажные и темные места. Соседство с таким опасно для жизни.

Насекомые были замечены в Ростове-на-Дону и окрестностях. Фото: группа "Вконтакте Это Ростов"

Там же ростовчанин делится опытом истребления насекомого:

- У меня в доме такие заводились в подвале, - продолжил он. - Я истреблял их газовой горелкой. Их яйца направленное продолжительное время пламя не выдерживают. Так что ищите кладку и жгите.

Однако специалисты Южного научного центра РАН призывают не спешить торопиться с выводами и нагнетать обстановку. В частности, определить вид паука, а также ядовитый он или нет, может только специалист. Жителям региона советуют упаковать его в банку и передать ученым ( г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41).

Кроме того, медики говорят о том, что если паук все-таки укусит, то заниматься самолечением ни в коем случае не стоит. Важно обратиться к врачу, прихватив с собой и самого насекомого, чтобы специалисты смогли определить насколько оно опасно.

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНЫХ

В Южном научном центре говорят, что эти пауки они очень любят свалки, заброшенные пустыри, ведь здесь плодятся их потенциальные жертвы - всевозможные насекомые. Как правило, каракурты в июле-августе в поисках лучших мест для откладки яиц начинают мигрировать. В этот период они могут заползти в дома, особенно - в сельской местности. (Подробности)

НАША СПРАВКА

Каракурт (лат. Latrodectus tredecimguttatus) или вдова степная - вид пауков из рода черных вдов. Латинское название вида очень точно передает внешние признаки: тринадцать точек или пятен на верхней стороне брюшка. Встречается в Кыргызстане, пустынной зоне Казахстана, в степях Астраханской области, Средней Азии, по берегам Средиземного моря и Енисея, в Северной Африке и Южной Европе. Каракурт очень плодовит, и периодически (раз в 10—12 или 25 лет) наблюдаются вспышки его массового размножения. В состав яда паука входят нейротоксины белковой природы, а также ряд ферментов. Если паук окажется на теле, его нужно не придавливать или бить, а стряхнуть. А если через 10-15 минут возникнут спазмы, боли в животе - тут же обратиться в больницу. Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных. (По данным Википедии)