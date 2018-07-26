«Спасибо, люди добрые»: Бабе Рае, которой ростовчане собирали «народную пенсию», выдали паспорт гражданина России

26 Июль 13:44 2018-07-26T13:51:22+03:00

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Вот она волшебная сила слова! Ветеран войны и беженка с Донбасса 94-летняя Раиса Шувар стала гражданином России. Всего через две недели после того, как о ней написали журналисты! Бабушка не нарадуется, глядя на заветный документ, смахивая слезу.

- Спасибо большое, люди добрые, - улыбается ветеран, четыре года назад бежавшая от бомбежек с Донбасса. - Я рада? Ну, конечно! Теперь будет у меня и законная пенсия.

У Раисы Александровны из Луганска очень тяжелая судьба. Воевала, была ранена, всю жизнь проработала на шахте, так и не родив детей. Во время известных событий на Донбассе в ее дом попал снаряд. Вместе с другими беженцами перебралась в Ростовскую область, некоторое время жила во временных пунктах размещения, а затем поселилась в приюте «Матронин Дом», что в поселке Шолоховском Ростовской области. Женщина смогла забрать только часть документов, которых не хватало для получения гражданства (не было свидетельства о рождении, браке), хотя Раиса Александровна уходила на фронт из Миллерово.

Баба Рая теперь с паспортом. Фото: "Матронин дом"

- Как так? - возмутились люди, узнав о ее судьбе, да кинули клич в Интернете с просьбой собрать «народную пенсию» бабушке, чтобы она смогла оплатить госпошлину и получить гражданство.

В приют стали присылать деньги, помечая: «Для тети Раи». И началось то самое волшебство. За пару дней собрали почти 30 тысяч рублей. Мало того, чиновники приняли документы Раисы Шувар, сами сделали запросы в Луганск. И - внимание!16 июля баба Рая получила разрешение на временное проживание, а уже через три дня - паспорт гражданина России.

- Теперь администрацией Белокалитвинского района будет оказано содействие в оформлении пенсии, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Руководитель приюта «Матронин Дом» Ольга Пивоварова говорит, что у нее много подопечных: сейчас, к примеру, 25 человек. Ежедневно она сталкивается с различными проблемами, но никогда настолько мгновенно все не решалось.

- Когда началась шумиха, нам звонили и предлагали забрать тетю Раю, но она отказалась, сказала, что ей у нас жить нравится, - не без гордости в голосе говорит Ольга Пивоварова. - Она хочет остаться у нас, но переехать в другой дом. Еще раньше нашему приюту выделили помещение бывшего детского сада, он находится далеко от дороги, нет шумихи, зато есть дворик, огородик, цветник. Только никак не можем доделать ремонт. Очень надеюсь, что теперь благодаря пожертвованиям удастся продвинуться вперед с реконструкцией. А может, ей еще как ветерану и жилье дадут - вообще будет замечательно! Она это заслужила!

Под раздачу добрых дел попала и другая подопечная приюта - 84-летняя Елена Тимофеева. Она также бежала с Донбасса, оставшись без жилья и пенсии. Женщина получила разрешение на проживание, а через год у нее появится право на подачу заявления о выдаче вида на жительство.

ВНИМАНИЕ!

Желающие помочь лично бабе Раисе (с пометкой для Раисы) или другим жителям приюта, могут отправлять пожертвования на наш расчетный счет: Белокалитвинская районная благотворительная общественная организация защиты материнства, отцовства, детства, семьи, инвалидов и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию «Многофункциональная помощь» ОГРН 1146100003246 ИНН 6142202540 Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» р/с 40703810152094090164 корр/с: 30101810600000000602 БИК 046015602 ﻿