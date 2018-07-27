27 Июль 16:00 2018-08-01T13:56:11+03:00

Редакция сайта «Комсомольская правда» и стоматологическая клиника «Реноме» объявляют о старте фотоконкурса «Улыбайся, Ростов!»

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Одна улыбка может изменить судьбу, войти в историю и даже стать частью культурного наследия. Как улыбка Джоконды.

Улыбка способна вызвать цепную реакцию и заставить окружающих улыбаться. А здоровая улыбка – тем более! Поэтому улыбайтесь на здоровье и делитесь своими фотографиями с жителями донской столицы!

Возможно, именно Ваша улыбка вдохновит кого-то на творческие свершения.

Кто может принять участие в конкурсе? Все желающие, независимо от возраста!

Какие фотографии нужны? Принимаются фотографии: собственные, семейные, фото с друзьями и снимки из семейного архива. Главное – Ваша улыбка!

Фотоконкурс стартует 30 июля в рамках проекта «Клиника года-2018» и продлится до 31 октября.

Генеральный партнер конкурса – стоматологическая клиника «Реноме» - специалисты которой делают все возможное, что бы красивых улыбок становилось больше! И настроение – лучше!

Желаем всем конкурсантам удачи!

ВНИМАНИЕ!

Фотоконкурс стартует 30 июля. Присылайте свои фотографии с заявкой на участие (Ф.И.О. участника и номер телефона для связи) на электронный адрес: natalya.nagiba@phkp.ru и выигрывайте призы от генерального спонсора – стоматологической клиники «Реноме».

Положение о проведении фотоконкурса «Улыбайся, Ростов!»