30 Июль 18:00 2018-07-30T20:48:08+03:00

Он помогает снять стресс четверолапым клиентам, а от желающих записаться на повторный прием нет отбоя. Фото: из архива Надежды Козловой.

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В ветеринарной клинике Ростова-на-Дону необычный сотрудник - в должности психолога здесь работает енот (!). Двухгодовалый Еша добродушно встречает клиентов у входа, а еще помогает снимать стресс каждому четверолапому питомцу. Таким образом клиентов у клиники раз от раза становится только больше.

В образе. Фото: из архива Надежды Козловой.

«ТЕБЕ ЕЩЕ ТРЕТЬЕГО НЕ ХВАТАЕТ!»

- Супруг всегда хотел завести енота, - рассказала хозяйка Еши Надежда Козлова. - Несколько лет назад мы еще работали в разных клиниках. И он мне говорит: «Пришли клиенты, у которых щенки родились. Я уже почти взял одного, но потом тебя пожалел. Потому что знаю, что они шкоды, у нас двое деток - тебе еще третьего не хватает!» И как-то это все откладывалось. А потом случайно, когда я просматривала объявления, увидела в маленькой деревеньке за Таганрогом енота в продаже.

Клиента надо и приласкать, и успокоить. Фото: из архива Надежды Козловой.

Как раз у супругов образовалось свободное время, и они решили просто поехать посмотреть на малыша.

- У нас с собой даже клетки не было, - продолжает собеседница. - Еше было уже три месяца. Считается, что это уже поздно для новой семьи, - у них и характер свой, и под человека уже тяжело подстраиваются. Он ведь и в руки абсолютно не давался. Просто свободно гулял по двору. Родители же сидели в очень маленьких клетках. Папа Еши был болен. Хозяин ответил, что не лечит, потому что енот дикий и его невозможно даже врачу показать. Мы-то с мужем - оба ветеринары и понимали, что будет дальше и с папой, и с малышом. Переглянулись и забрали Ешу домой.

Даже с кошками нашел общий язык. Фото: из архива Надежды Козловой.

«НА ПОДУШКЕ ПУЗОМ КВЕРХУ: У НЕГО ВСЕ ХОРОШО»

- Помню, везли его домой без шлейки или переноски, - говорит Надежда. - У меня с собой были только аскорбинки, которыми он лакомился. А еще пытался стащить с рук мои кольца и браслет. Так и добрались.

Уже в Ростове-на-Дону Ешу сначала поселили в клетке во дворе, но для него это оказался большой стресс. И тогда его определили в доме.

- Принесли домой, а он забился за кресло и не хотел оттуда вылазить, - рассказывает хозяйка енота. - Причем, когда все из комнаты уходили, я через часок подсматривала за ним в щелочку. Смотрю, а он лежит на подушке пузом кверху, и у него все хорошо. Так во сне я к нему и подбиралась, гладила по животику. Уже через неделю он более-менее стал мне доверять.

После такой терапии пациентам становится лучше. Фото: из архива Надежды Козловой.

Есть у Еши и свое домашнее прозвище.

- Я его, кстати, до сих пор называю «енотовая шапка» и «енотовый воротник», когда кому-то фото показываю, - рассказала владелица животного. - Первые полгода он буквально проспал то у меня на голове, то обернувшись вокруг шеи. А еще ему очень нравилось волосы перебирать, он в них как будто гнездился. Зато теперь есть что вспомнить!

А потом жизнь Еши кардинально переменилась.

Еша себя чувствует хозяином. Фото: из архива Надежды Козловой.

С СОБАКАМИ КОНТАКТ НАЛАЖЕН

Через семь месяцев супруги открыли свою совместную ветеринарную клинику. Еноты - существа подвижные, одного его оставлять дома было просто нельзя: он забирался в шкафы и выбрасывал из них все, что мешало гнездиться. А еще съел все коробки от лекарств.

- Мы стали брать его с собой, - говорит Надежда. - Видимо, дружба с нашей домашней собакой на него повлияла, и он начал привечать всех собак-пациентов, которые приходили в клинику. С котами поначалу не очень складывалось. Барсики и Мурки ко всему новому относятся критично, потому боялись его и шипели. Но постепенно Еша стал привыкать к обстановке. И теперь как ясно солнышко встречает клиентов, засовывает нос в переноски - все ли в порядке или нет, как может, поддерживает.

Прилег после работы. Фото: из архива Надежды Козловой.

Сидеть-то в очереди - дело не из приятных, тем более, когда что-то болит. А другие в ветлечебницу редко приходят. Вот местный психолог Еша и помогает животным снять стрессы-переживания. Подходит к каждому - кого обнюхать, потрогать лапками-пальчиками, кого, может, и за мордочку взять, в ушко чего шепнуть или даже обнять. Четверолапые пациенты вначале смотрят настороженно, а потом после подобных манипуляций легко идут на контакт - начинают играть или кувыркаться, у кого здоровье позволяет. Особенно психологу Еше удается находить общий язык с большими собаками, с которыми другие боятся контактировать. Зато частенько при повторном приеме четверолапые клиенты уже сами ищут встречи со специалистом глазами: «Где же ты, Еша?»

Очередной посетитель. Фото: из архива Надежды Козловой.

«ВДРУГ КОМУ ПОМОЩЬ НУЖНА, А ЕГО НЕТ?»

За свою работу енот получает зарплату - сухофрукты и орешки. А еще постоянно повышает квалификацию - даже выучил несколько трюков на радость коллегам и посетителям. Например, изображает медведя - ходит за лакомством на задних лапках. Или крутится волчком вокруг своей оси - разок повернется и ждет награду. Для тех, кто не понял, может повторить еще раз. А потом пристально так в глаза посмотреть: «Ну я же заслужил?!»

- Наш Еша, наверное, не совсем обычный енот, - говорит Надежда. - Он не такой агрессивный, очень тактичный. Например, когда операция идет, может спокойно под столом сидеть или с полочки наблюдать за процессом - одни только передние лапки и нос торчат.

Еша всегда внимательно наблюдает за ходом операции. Фото: из архива Надежды Козловой.

А еще он очень хитрый. Какое бы имя ему не придумывали (даже конкурс в соцсетях объявляли), реагирует только на то, что от старых хозяев досталось (Еша - производное от енота, - прим. авт.). Когда его произносишь с вкусняшками, он с радостью бежит, а вот если шкоду какую сделал, то будто не слышит - он, мол, не Еша.

Причем Еша настолько полюбил свою работу, что даже домой возвращаться не захотел, - вдруг кому помощь нужна, а его нет. Так и остался жить в клинике.

Благодарные хозяева питомцев дарят подарки необычному сотруднику. Фото: из архива Надежды Козловой.