Слепой ростовчанин спел дуэтом с Татьяной Булановой

31 Июль 16:35 2018-08-01T15:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Интернете набирает популярность песня «Торжество любви», которую всего за несколько дней уже прослушали десятки тысяч человек. Внимательный слушатель в проникновенных словах и мелодии сразу узнал голос известной российской певицы Татьяны Булановой.

Анна поддерживает супруга во всем. Фото: из архива Виктора Тартанова.

ПЕВИЦА С ЧИСТОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Оказалось, автор лирической композиции - жительница города Шахты Ростовской области Анна Тартанова. Больше года она писала эту песню. А когда шлягер был закончен, то сомнений с кандидатурой для женской партии не осталось: ее должна была исполнить звезда 90-х.

- Когда супруга показала мне эту песню, над которой работала целый год, внося поправки и вкладывая свою душу и свое мастерство, у меня мужественного человека, на глазах выступили слезы, - рассказал сайту rostov.kp.ru музыкант Виктор Тартанов, который спел эту песню дуэтом с Татьяной Булановой. - Ничего подобного я не слышал! Эта песня - настоящий гимн любви! Моя жена вложила в нее свою душу. Сейчас мы ждем третьего ребенка, а потому эта композиция для нас очень памятна. И, конечно, нам захотелось, чтобы женскую партию исполнила певица с чистой репутацией, не запятнавшая себя скандалами и грязью. Татьяна - светлая женщина, лирическая исполнительница, у нее волшебный сказочный голос, знакомый с детства. А еще она очень талантливая и самобытная.

Виктор с Эвелиной дружат много лет. Фото: из архива Виктора Тартанова.

ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС ПОМОГЛА

Но, как говорится, мечтать не вредно. Но как достучаться до столичной звезды из небольшого шахтерского городка? Выход нашелся сам собой. Несколько лет назад слепого музыканта Виктора Тартанова пригласили на один из федеральных каналов вести передачу о талантливых инвалидах. Его соведущей должна была стать Эвелина Бледанс - как известно, у звезды особый ребенок, а потому она активно помогает таким деткам и занимается благотворительностью. Однако руководство канала вдруг решило, что такой контент отпугнет зрителя. Проект, который так и не стартовал, прикрыли. А вот дружба между несостоявшимися ведущими осталась на долгие года.

- Сейчас готовится к выпуску мой второй полноценный альбом, - продолжает собеседник. - Я попросил Эвелину исполнить какую-нибудь из моих песен. Но она сразу поставила условие: согласится только в том случае, если песня станет гимном жизни. Моя супруга как раз находилась в больнице вместе с ребенком. Я передал ей слова Эвелины, и она всего за два дня написала восхитительную песню «Я люблю жизнь», напев мелодию на телефон. Эвелине песня понравилась, и она исполнила ее вместо со мной дуэтом. А в одну из наших встреч я рассказал ей о своей новой композиции и желании, чтобы песню спела Татьяна Буланова. На что Бледанс ответила: «Витя, нет проблем. Я поговорю. Думаю, если ей понравится, споет обязательно».

Супер песня! Эвелина Блёданс и Виктор Тартанов - Я люблю жизнь! 2018 New Послушайте!.Супер песня! Эвелина Блёданс и Виктор Тартанов - Я люблю жизнь! 2018 New Послушайте! Слова и музыка Анна Тартанова. Подписывайтесь на канал Анны и Виктора Тартановых по ссылки: https://www.youtube.com/channel/UC_lgB5rhBsRRVZVXvbBtKIQ Аарон Фотерингем(Aaron Fotheringham) Фристайл в инвалидной коляске

«ПЕСНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ, СПОЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО»

Звезда слово свое сдержала. Через несколько дней Виктор и Татьяна - она в то время была на отдыхе, созвонились. Он прислал ей песню. А чтобы певица получила максимальное представление о задумке супругов, они записали специально для нее черновой вариант. В нем партию Булановой спела участница «Евровидения» от Белоруссии. Две недели супруги Тартановы не находили себе места. А потом звезда вынесла вердикт: «Песня - замечательная, спою обязательно». В итоге, Татьяна записала свою часть композиции в Питере, а Виктор свою - в Ростове-на-Дону. Над шлягером немного поколдовал режиссер, и, как результат, десятки тысяч прослушиваний за несколько дней и тысячи слов благодарности.

- На мой взгляд, в этой песне Татьяна спела так искренне, так трогательно, душевно и от всего сердца, что мы с женой, когда слушали в первый раз, просто почувствовали себя на вершине счастья! - сказал в завершение разговора Виктор. - Теперь мечтаем снять клип. Я думаю осенью мы презентуем мой новый альбом вместе с этими замечательными певицами. Уже сейчас видно как песни искренне нравятся слушателям. И для меня это самая главная награда.

НАША СПРАВКА

Ростовский бард Виктор Тартанов попал в «Книгу рекордов России», став первым слепым телеведущим в нашей стране. Путь к славе начался у 43-летнего ростовчанина непросто. Он родился с десятипроцентным зрением, а в пятнадцать лет полностью ослеп. Но Виктора это не сломило: в восемнадцать юноша поступил в музыкальную школу, а спустя какое-то время стал побеждать на различных фестивалях бардовской песни. Музыкант пообещал себе, что главной целью его жизни станет привлечение внимания общества к проблемам инвалидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доминик Джокер подарил ростовскому музыканту полмиллиона рублей

Поп-певец Доминик Джокер таки сдержал обещание и поддержал слепого музыканта из Ростова. Почти два года назад он пришел на концерт 40-летнего Виктора Тартанова, который тот давал в Москве в одном из концертных залов на Цветном бульваре. Доминик не только исполнил три своих хита, но и настолько расчувствовался, что пообещал спеть одну из песен Виктора. По словам Тартанова, это стало для него приятной неожиданностью. Тогда известный рэпер и рассказал ему, что среди его знакомых немало инвалидов и пообещал: «Будем дружить». (подробности)