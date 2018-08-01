«Я не хотела, чтобы меня хоронили и жалели»: ростовчанка, победившая рак, помогает тысячам людей

1 Авг. 17:21 2018-08-01T19:50:51+03:00

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За свои 28 лет ростовчанка Елена Татаркина пережила то, что не каждому за всю жизнь-то под силу. Несколько лет назад у молодой девушки - у которой, казалось бы, вся жизнь впереди, обнаружили смертельную болезнь. Диагноз врачей «рак» звучал как приговор. Однако она не опустила руки, не осталась один на один со своей болезнью, а стала рассказывать о больничных буднях в социальных сетях. Делилась своими переживаниями и чувствами, страхами и надеждами.

Всего за несколько месяцев число ее подписчиков достигло 63 тысяч (!) человек. Они и сила духа помогли отважной ростовчанке победить болезнь. Сейчас, когда самое страшное позади, Елена выучилась на визажиста, а еще помогает другим справляться с трудными жизненными ситуациями и даже написала книгу «#Рак-дурак». Последняя, кстати, разошлась тиражом в несколько тысяч экземпляров. Ее уже называют бестселлером. А от положительных откликов просто нет отбоя.

Елена говорит, что больниц не стоит бояться, а врачам надо доверять. Фото: архив Елены Татаркиной.

«НЕ СТРАШИЛКА, А МОТИВАТОР!»

- Я давно думала о том, чтобы написать книгу, - рассказала Елена Татаркина сайту rostov.kp.ru, - хотя бы потому, что многие подписчики меня об этом просили. Хотя с другой стороны некоторые - когда я делилась этой мыслью, говорили: «закатай губу и сначала найди издательство, которое бы это напечатало». Помог случай: один из редакторов сам написал мне в Инстаграм. И, как результат, за три месяца у меня получилось двести страниц, ставших книгой.

- О чем она?

- Эта книга - описание моих мыслей и эмоций, о чем я думала пока лечилась. В ней нет страхов и ужасов про болезнь. Там больше о том, что морально переживаешь в этот момент. Я старалась максимально написать так, чтобы было понятно всем - даже тем, кто не имеет отношения к болезни. Чтобы получилась не страшилка, а книга-мотиватор. Так и вышло. Люди со всего мира пишут мне, что узнают в моем повествовании себя. И я рада, что кому-то помогаю.

«ИСКАЛА ПРОБЛЕМЫ И ЗАНИМАЛАСЬ САМОКОПАНИЕМ»

До болезни Елена устроилась на новую работу в студию графического дизайна, куда поступали заказы со всего мира. Планов было громадье и болезнь в них, конечно же, не входила.

- Мне казалось, что я нашла работу мечты и свое место в жизни, - пишет Елена в своей книге. - Кроме того, я решила пересмотреть свои взгляды на жизнь, интересовалась материализацией мыслей, очень старалась думать в положительном ключе. Словом, интересная насыщенная жизнь молодой девушки и все для того, чтобы быть безмерно счастливой. Но таковой я себя не ощущала, а, как и многие, искала проблемы и самозабвенно занималась самокопанием.

На календаре был июнь 2015-го. Вначале девушка не придала значение появившемуся сухому кашлю. И обратилась к врачу лишь тогда, когда поднялась температура. Доктор отправил на рентеген, который выявил массивное образование в области легких. После биопсии озвучили диагноз: «злокачественное поражение лимфоцитов».

Девушку не сломила смертельная болезнь. Фото: архив Елены Татаркиной.

«Я БЫЛА НАСТОЯЩЕЙ АНОРЕКСИЧКОЙ»

- Это как раз тот момент, когда все переворачивается с ног на голову и мир в тоже время остается прежним, - вспоминает в беседе с корреспондентом «КП» Татаркина. - Помогли не расклеятся близкие и врачи.

Так, при росте 165 сантиметров Елена весила всего 39 килограммов.

- Страшно представить: настоящая анорексичка, - улыбается ростовчанка. - Но я каждый день повторяла, что сегодня чувствую себя лучше, чем вчера. Знала, что с каждой неделей и очередным месяцем приближаюсь к победе. Вы бы видели, с каким гордо поднятым носом я «гоняла» по отделению в джинсах в обтяжку и в пуховике, потому что все другое было велико, а без куртки я мерзла. Сейчас-то я понимаю медсестер и врачей, которые цокали языком на мою худобу. Но знаете, они так радовались, когда я красила ногти или делала макияж! Чтобы не плакать, я постоянно подкрашивалась, сидя напротив кабинета моего врача, и все, кто оттуда выходил, смеялись, приговаривая: «О, снова наводит марафет!»

«НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ, ЧЕМ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ»

При этом о болезни девушки знали только самые близкие. На вопросы друзей отвечала, что уехала работать в Москву. Потом и вовсе перестала со всеми общаться.

- Я не хотела, чтобы меня жалели, хоронили и обсуждали, - признается Елена. - Но город у нас небольшой, все друг друга знают, надолго скрыть не получилось. Лечение продлилось около девяти месяцев: были шесть курсов химиотерапии, операция и блок лучевой терапии. Оно было довольно тяжелым, но мы достигли результатов, к которым стремились. Сейчас я чувствую сейчас себя хорошо, и это главное!

Девушка признается, что лечиться и больно, и страшно. - Но нет ничего хуже, чем жалеть себя! - рассказывает она читателям своей книги. - Стоит только поддаться жалости окружающих и своей собственной, как в организме словно включается какая-то кнопка, усиливающая все боли и другие проблемы в организме. Несомненно, можно согласиться на адекватную помощь и слова поддержки, но никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит позволять людям жалеть вас.

tatarkina_e Самые летние цветы - подсолнухи!

«ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ НА САМОМ ДЕЛЕ»

- Боюсь всех разочаровать: когда узнаешь, что у тебя онкология, если честно, жизнь не проносится перед глазами, не жалеешь о чем-то, нет желания делать или говорить то, о чем раньше не решался, - говорит автор. - Это такие секундные мысли, они есть, они появляются и тут же проходят. Происходит кое-что гораздо интереснее - ты понимаешь, чего ты хочешь на самом деле. Хочешь ли ты работать там, где работаешь, хочешь ли ты общаться с тем, с кем общаешься, любишь ли ты кого-то или нет. И это момент какой-то критической честности с самим собой и абсолютного откровения. И это, знаете ли, такой кайф! И не боишься вообще ни-че-го. Вот от этого хочется жить очень-очень, прям именно жить на всю катушку!

В книге Елена пишет:

- К тому, что ты можешь заболеть, невозможно быть готовым, да и не нужно. Не была готова и я, не были готовы моя семья и мои друзья. Никто не учил нас, как с этим справляться, бороться и жить, мы действовали по обстоятельствам, и нашим главным девизом было следующее утверждение: «Будем решать проблемы по мере их поступления». В итоге у нас вроде неплохо получилось, поэтому мне есть что рассказать.

«ЗДЕСЬ НАПИСАНО ВСЕ, ЧТО Я СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮ»

По словам Елены, не всем читателям удается дочитать книгу до конца. Последнюю главу - она была написана мамой писательницы, многие просто не в силах прочесть. Но те, у кого получается не скупятся на слова благодарности.

- У моего мужа - лейкоз, - написала одна из читательниц Елены. - Я купила ему вашу книгу. Он читает ее взахлеб. Говорит: вот здесь написано все, что я сейчас чувствую. У него загорелись глаза. Вы - колоссальный мативатор не только для мужа, но и для меня. Спасибо от нашей семьи и низкий поклон. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя.

Или вот еще один:

- У меня рак молочной железы... И двое прекрасных маленьких деток. Вашу книгу мне подарили. Я начала ее читать, и на каждой странице - мои мысли, чувства и переживания. Как же хочется поскорей победить эту заразу и больше с ней не встречаться. Вы - молодец! Спасибо за книгу.

- Лучшее, что может быть, если кто-то читая мои записи, черпает для себя что то хорошее, если моя «история» кому-то помогла, даже если одному человеку, это единственное что по-настоящему важно, - сказала Елена в завершении разговора. - Цените настоящее, создавайте настоящее, будьте настоящими. После болезни я стала проще относится ко многим вещам,И теперь я вижу: жизнь намного проще, чем нам всем кажется. В ней возможно все. Важно просто сделать шаг для того, что ты хочешь. И зачастую этого достаточно для того, чтобы получить все что угодно. Просто сделать шаг: один, второй, третий... Но все начинает с одного шага.

tatarkina_e Хорошей пятницы, друзья! А у нас тем временем сходка тех, кто верит в чудеса!

КОНКРЕТНО

ТОП-6 советов от Елены Татаркиной

*В кабинете у кардиолога я услышала один из лучших советов: «Прекрати бояться. Как только прекратишь бояться, перестанешь и плакать!» Она была права, страх – одна из самых ненужных эмоций во время лечения, да и вообще в жизни.

*Хочешь быть здоровым – не нервничай и высыпайся; хочешь прогнать из головы дурные мысли – не бездельничай и работай.

*Вместо болезни лучше сосредоточиться на том, как найти в жизни свое место, а в свободное от лечения время постараться обрести понимание счастливой жизни и помочь сделать это не только своим близким, но и окружающим людям. Вы даже не представляете, как много в этом мире тех, кому нужна помощь, и как много могут значить теплые слова.

*Раньше я всегда думала: «Что же мне загадать?» Теперь у меня всегда наготове главное и единственное желание: «Здоровья мне и моим близким», потому что все остальное я получу от жизни сама.

*Не существует черного и белого, а счастье определяется только нами. Даже тяжело болея, можно быть абсолютно довольным человеком.

* Жизнь намного проще, чем может показаться на первый взгляд, намного лучше и более непредсказуема. А еще – она только в наших с вами руках, нужно научиться полностью брать ответственность за нее.

tatarkina_e В волосах ветер, а в глазах лето.

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