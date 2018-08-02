С доставкой на дом: Виктор Янукович вызвал назначенного киевским судом адвоката в Ростов-на-Дону

2 Авг. 10:15 2018-08-02T10:39:54+03:00

Виктор Янукович заявил, что участие назначенного адвоката в процессе без согласования его позиции с сами экс-президентом, будет нарушением. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Бывший президент незалежной Виктор Янукович, обвиняемый на родине в госизмене, объявил о необходимости срочной встречи с адвокатом Виктором Овсянниковым, которого Оболонский районный суд Киева своим распоряжением назначил ему в качестве государственного защитника.

Но экс-глава Украины поставил условие: встреча должна пройти на территории России, предоставившей убежище политику после того, как его отлучили от власти организаторы переворота, а конкретно — в Ростове-на-Дону, где он поселился.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк — собственно, именно его демарш с демонстративным выходом из зала заседаний 31 июля, когда суд отказался заслушать показания одного из ключевых свидетелей стороны защиты, и стал причиной назначения госзащитника.

- Виктор Федорович Янукович передал личное поручение адвокату Виктору Овсянникову, назначенному Центром безоплатной правовой помощи для участия в Оболонском райсуде, - рассказал Сердюк.

В письме, опубликованным им, на украинском языке за личной подписью экс-президента Виктор Януковича говорится следующее:

«С целью обеспечения соблюдения моих прав обращаюсь к адвокату Овсянникову Виктору Владимировичу, который действует на основании поручения регионального центра по предоставлению бесплатной правовой помощи в Киеве, и поручаю неотложно обеспечить встречу для согласования правовой позиции со мной, в связи с чем немедленно вылететь в Российскую Федерацию по адресу... Настаиваю, что участие в уголовном производстве, которое рассматривается судом в отношении меня, без согласования со мной правовой позиции, будет нарушением моего права на защиту».

Янукович отправил Виктору Овсянникову письмо за личной подписью. Фото: Фейсбук / Виталий Сердюк.

Между тем, адвокат Виктор Овсянников, которого цитируют украинские СМИ, уже объявил, что «постарается прибыть в Ростов-на-Дону, как только сможет попасть на ближайший рейс»

- К сожалению, я не смог попасть сегодня (т. е. 1 августа. - прим. ред.) на рейс на 15.30, поэтому сейчас собираюсь с мыслями и буду искать ближайший рейс, чтобы добраться до Ростова, - пояснил Овсянников. - Это моя обязанность, как адвоката, которого назначил Центр бесплатной правовой помощи. Если возникнут разногласия (между ним и Януковичем. - прим. ред.), то я возьму самоотвод.

Кстати, его визит в РФ, сообщал сам адвокат, будет оплачен из украинской казны.