Верховный суд оставил в силе приговор ростовчанке, которая заказала убийство сестры из-за квартиры на Пушкинской

2 Авг. 14:43 2018-08-02T14:52:00+03:00

Мария с приговором областного суда не согласилась, но Верховный суд оставил его в силе

Изменить размер текста: A A

Верховный суд оставил в силе приговор Ростовского областного суда в отношении 22-летней Марии Геращенко, которая "расправилась" со старшей сестрой из-за квартиры на Пушкинской, котора досталась ей в огласно официальной версии, она с женихом расправилась с родственницей из-за квартиры на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону.

Преступление, шокировавшее жителей донской столицы, произошло полтора назад. СМИ расписали страшное убийство в самом центре Ростова-на-Дону: маньяк поиздевался над девушкой, отрезав часть груди. А потом оказалось, что кровавая расправа - дело рук родной сестры погибшей и ее жениха!

ДЕЛО В НАСЛЕДСТВЕ

У сестер - всего 10 лет разницы. Старшая работала в крупном торговом центре, младшая — продавщицей в продуктовом ларьке на вокзале. Мать оставила девушкам трёшку на Пушкинской (в равных долях). Наследницы решили продать жильё, но младшая, которая собиралась замуж, считала, что ей должна достаться большая часть вырученных денег.

Мария с женихомФото: Соцсети

Роковую роль сыграл 32-летний возлюбленный осужденной (он, кстати, признан психбольным и отправлен на принудительное лечение). Он предложил подруге расправиться с несговорчивой родственницей, сымитировав нападение маньяка. Несколько дней они тщательно готовили операцию - сняли квартиру поблизости, чтобы обеспечить себе алиби, мол, ночевали в новом гнездышке, купили перчатки, нож и сильные дезинфицирующее средства.

Несколько раз девушка хотела все отменить, но будущий муж настаивал именно на таком решении «квартирного вопроса».

- Сделаем все так, что никто ничего не поймет, - якобы говорил ей уроженец одной из южных республик. - Пустила в дом маньяка, который ее и убил. Придется слегка изуродовать ее тело, но деньги того стоят! Нам и на квартиру останется, и свадьбу шикарную сыграем!

БЫЛА ПЛОХОЙ СЕСТРОЙ И АКТРИСОЙ

В ночь убийства Мария долго ждала, когда ее старшая сестра заснет. Потом вызвала жениха, тихо открыла ему входную дверь, отдала ключи и направилась на съемную квартиру, где стала активно шуметь, чтобы ее услышали соседи. В это время жених несколько раз ударил спящую девушку ножом, отрезал часть груди и разорвал белье.

Жертву убили во снеФото: соцсети

Потом переоделся, выбросив верхнюю одежду в мусорку. Ботинки пожалел - крепкие еще, прослужат долго, потому решил спрятать.

Утром Мария «вернулась» домой, открыла дверь, начала кричать и тарабанить в двери соседям. Но девушка оказалась настолько плохой актрисой, что правоохранители сразу ее заподозрили.

ОФИЦИАЛЬНО

"Приговор вступил в силу"

- Воспользовавшись процессуальным правом на обжалование, осужденная подала на приговор суда апелляционную жалобу, в которой указала, что просит отменить обвинительный приговор и вынести решение о её оправдании, а в случае отсутствия для этого оснований - смягчить назначенное ей наказание, - сообщается на сайте Ростовского областного суда. - Проверив материалы дела, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда не усмотрела таких нарушений уголовно-процессуального закона при производстве по делу, которые ставили бы под сомнение законность возбуждения, расследования дела, передачу его на стадию судопроизводства и в дальнейшем - сам процесс судебного разбирательства. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда приговор Ростовского областного суда в отношении Геращенко оставлен без изменения, приговор вступил в силу.