2018-08-02T16:18:59+03:00
Общество

Призывник из Волгодонска не явился на место службы, а суд его оправдал

Пацифист Константин Титов отказался ухаживать за инвалидами и престарелыми, потому что ему не предоставили жильё в другом регионе
Александр СТЕПАНОВОльга ГОПАЛО
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Противостояние парня с военкоматом длится несколько лет. Фото: из архива Константина Титова.Противостояние парня с военкоматом длится несколько лет. Фото: из архива Константина Титова.
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В России впервые вынесли оправдательный приговор 21-летнему призывнику-пацифисту, который не явился на альтернативную службу. Инцидент произошел с жителем города атомщиков - Волгодонска Ростовской области - Константином Титовым. Молодого человека отправили служить в город Энгельс Саратовской области в местный дом-интернат для инвалидов и престарелых. Однако выяснилось, что ему там просто негде жить. Парень отказался ехать в никуда. В итоге Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело. Однако суд все же встал на сторону призывника.

ДУМАТЬ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ

Противостояние Константина Титова с местным военкоматом длится уже несколько лет.

Молодой человек оканчивал местный техникум, где учился на повара-кондитера, когда ему пришла первая повестка в армию. Дело подходило к диплому, но по повестке он должен был отправиться служить раньше, чем его получил. В волгодонском военкомате только развели руками, и тогда Константин отправился в суд, который все же позволил ему окончить учебу.

После заветной корочки срочной службе парень предпочел альтернативную.

- Служить я не отказываюсь, но в срочной армии не могу в связи с антивоенными убеждениями и взглядами, - рассказал «КП» - Ростов» Константин Титов. - Я, как и положено, пришел написать заявление в военкомат. Но там мне ответили: сроки пропущены. Мол, раньше думать надо было.

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ РАБОТАТЬ САНИТАРОМ»

Дорогу тогда еще 19-летний Титов знал и отправился в суд - доказывать свое право на альтернативную гражданскую службу. В суде было вынесено определение: даже если сроки пропущены, подавать заявление о прохождении альтернативной гражданской службы можно сколько угодно раз. Со второго раза бесстрашному парню все же удалось добиться своего. И после прохождения медкомиссии получить билеты на проезд и направление на службу в город Энгельс, в местный интернат для престарелых и инвалидов.

- Я должен был работать там санитаром, - продолжает собеседник. - В военкомате попросил телефон работодателя и выяснил, что обо мне там вообще ничего неизвестно. У них уже проходят альтернативную службу призывники, но для меня места в общежитии попросту нет. А снимать его за свой счет мне было не по карману.

В военкомате посоветовали парню не морочить никому голову и отправляться служить.

ГДЕ ТЕБЯ НЕ ЖДУТ...

- Ну, подумайте сами - ехать туда, где тебя не ждут, без денег и жилья? - возмущается призывник. - Даже во время срочной службы у солдат есть казармы, а тут выкручивайся, как хочешь? Что ж это за служба такая?

А дальше уже по проторенной дорожке: через суд пытался обжаловать его направление в дом-интернат. Мол, служить хочу, но обстоятельства не позволяют. Чтобы доказать свою позицию, Константин Титов даже получил письменный ответ от работодателя. Тот на бумаге черным по белому написал: общежитие ему бесплатно предоставить не могут. Но этот суд призывник проиграл, так как по факту не убыл к месту прохождения альтернативной службы. После чего в отношении него возбудили уголовное дело, посчитав, что он таким образом уклонился от прохождения службы. Парень, устав в одиночку бороться с системой, нанял юриста и подал апелляцию.

УМЫСЛА ОТСРОЧИТЬ СЛУЖБУ НЕ БЫЛО

- Наша позиция заключалась в том, что Константин не прибыл на место службы потому, что ему негде было жить, - рассказал «КП» - Ростов» юрист Александр Передрук. - А отсутствие общежития делает такой вид альтернативной службы наказанием, потому что даже срочным военнослужащим предоставляется бесплатное жилье. Кроме того, когда суд прошел, ему не выдали новое направление с предписанием об убытии, новые проездные документы. Но это уже, скорее, технические моменты.

В итоге в действиях призывника не было обнаружено умысла отсрочить службу, и Волгодонский районный суд оправдал молодого человека. В решении суда указано, что интернат должен был обеспечить общежитием, а военкомат - выдать ему новые проездные документы и направление с предписанием.

«СЛУЖИТЬ ГОТОВ»

Сколько еще продлится это дело, неизвестно. Прокурор подал апелляцию на решение городского суда. А значит, состоится еще одно слушание в Ростовском областном суде.

По словам адвоката, есть прямое указание закона, которое запрещает исполнять решение призывной комиссии в момент, пока дело обжалуется в суде.

- Я уже давно закончил техникум, - говорит Константин - Но за эти два года я не могу даже устроиться на работу, так как все время занято хождениями в военкомат или суды. Да, мне сейчас помогают родители. И я на самом деле готов служить, но в положенных законом условиях. Я даже готов пройти службу в родном городе, где у меня есть крыша над головой. Либо пусть предоставляют общежитие для проживания и проездные билеты, чтобы я мог отдать свой долг Родине.

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