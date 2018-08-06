Новый сервис: водители могут арендовать транспондер T-pass для проезда по платным участкам всего за два рубля

6 Авг. 17:40 2018-08-06T17:45:46+03:00

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«Автодор - Платные дороги» сообщил о запуске нового сервиса для российских водителей, которые пользуются платными участками. Теперь автомобилисты могут не только покупать, а еще и брать в аренду транспондер T-pass. Напомним, что это устройство, которое позволяет осуществлять бесконтактную регистрацию и оплату проезда.

С 1 августа услуга стала доступной во всех дополнительных офисах продаж, расположенных в городах: Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Калуга, Санкт-Петербург. А с 6 августа 2018 года взять транспондер в аренду стало возможным в любом Центре или офисе продаж.

При этом водители могут взять в аренду устройство в одном месте, а сдать в другом, при условии, что это дополнительные офисы или центры продаж и обслуживания, расположенные вдоль платных участков автомагистралей М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-3 «Украина».

Как пояснили в компании, стоимость аренды транспондера - два рубля в день*, при этом водитель может беспрепятственно проезжать пункты взимания платы, оплачивать проезд безналичным способом и гарантировано получать скидки по платным дорогам до 50%.

Подробную информацию об услуге можно узнать на странице «Аренда транспондера T-pass».

* указана стоимость аренды, для проезда через ПВП необходимо предварительное пополнение баланса лицевого счета.

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