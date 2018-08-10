Участие в выборах в Заксобрание Ростовской области назвали ответом на новые санкции США

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-10T10:53:59+03:00

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Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев, курирующий взаимодействие ведомства с Ростовской областью, заявил, что донской регион готов к предстоящему Единому дню голосования, который пройдет 9 сентября.

- Эта выборная кампания очень серьезная, поскольку избираться будут депутаты не только ЗС, но и муниципальных парламентов, - сообщил журналистам Лихачев. - Поэтому я и приехал сюда, чтобы лично убедиться в готовности (региона). Так вот, сейчас могу сказать определенно: Ростовская область готова к полноценному и эффективному процессу голосования — в соответствии с региональным и федеральным законодательством.

Он отметил, что на Дону над организацией предстоящих выборов работает команда, «внутри которой нет противоречий, коллизий, способная верно решать поставленные задачи».

По его словам, позитивные показатели — это не случайность, а высокая правовая проработка темы, эффективное региональное (выборное) законодательство, что подтверждается, по итогам мартовских выборов Президента России, и международными наблюдателями-иностранцами, работавшими в тот день голосования, в Ростовской области.

- Так что же нужно сделать за эти оставшиеся до 9 сентября тридцать дней, чтобы люди прониклись значимостью этого факта? Чтобы у нас не получился инерционный сценарий, когда избиратели считают президентские наиболее важными и, следовательно, главными, а все другие — уже «потом»? - задался вопросом Лихачев. - Ответ такой: нужно раскрыть формулу доверия. И есть еще один важный момент: предстоящие в сентябре выборы должны стать серьезным шагом в развитии российского федерализма и регионализма. Ведь у Российской Федерации есть соответствующие обязательства на этот счет, и через это голосование мы должны показать, что выполняем свои международные правовые обязательства. Это тем более важно сейчас, когда Россию обвиняют в самых разных грехах и принимают меры, которые вне правового поля и основных принципов международного права. В частности — эти новые санкции США. Поэтому выборы должны показать, что Россия — это демократическое государство, что мы строим правовое общество и будем продолжать этот курс самым активным образом.

Он также уточнил, что Ростовская область по ряду направлений можно отнести к лидерам электоральной активности населения, где следует ожидать появления определенных идей и инициатив для последующего формирования общероссийских законодательных шагов.