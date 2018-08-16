Коварный остеопороз: где пройти диагностику и лечение в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-16T10:12:23+03:00

Как распознать симптомы, каковы основные причины заболевания и методы его профилактики

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Остеопороз развивается незаметно, год за годом, без видимых симптомов, пока однажды не обернется серьезным переломом из-за пустяка.

По статистике в среднем каждый восьмой житель России получает различные травмы, 12 млн из них связаны с заболеваниями костно-мышечной системы и 1,5 млн из которых - по причине остеопороза.

У пациентов с остеопорозом чаще регистрируют переломы позвоночника - 700 тыс. случаев, переломы шейки бедра и лучевой кости - по 250 тыс. случаев в год.

В начале 90-х годов число переломов, вызванных повышенной хрупкостью костей, достигало 1,7 млн, а 20% пациентов с диагнозом остеопороз умирали в течение года. И по прогнозам, которые дают специалисты, к 2050 году этот показатель может увеличиться в 4,5-5 раз. Но современные медицинские технологии дают основания надеяться на более оптимистичный исход.

10 основных причин развития остеопороза

Кто находится в зоне риска? В большей степени женщины в возрасте 50+, хотя и мужчины не исключение.

Среди причин, которые вызывают развитие остеопороза, называют:

- расстройства пищеварения,

- недостаточный вес тела,

- избыточный вес тела,

- сидячий образ жизни,

- операции по уменьшению объема желудка,

- недостаточное потребление кальция,

- нехватка протеинов,

- потребление более двух порций алкоголя в день,

- избыток или недостаток определенных гормонов в организме,

- нарушения в работе щитовидной железы.

Как предотвратить развитие остеопороза?

1. Правильно питаемся: кальций, D3, протеины

После 40 лет нужно употреблять кальций и витамин D3, что подтверждают медики: дефицит кальция может привести к развитию остеопороза.

Среди полезных продуктов: молочные продукты, зеленые овощи, сардины и соевые продукты. Соевый белок воздействует на организм так же, как эстрогены, и укрепляет структуру костей. Такой вывод сделали на основе наблюдений за азиатскими женщинами, в рационе которых много соевых продуктов. Не советуют увлекаться соей и тофу женщинам с наследственной склонностью к раку молочной железы.

Нехватка протеинов в рационе может вызвать остеопороз, так как протеины - строительный материал для костей. Недополучают протеины чаще всего вегетарианцы и пожилые люди. Избежать этого можно, если есть больше орехов, бобовых, яиц, кисломолочных продуктов.

2. Поддерживаем оптимальный вес тела

Оказывается, для развития остеопороза одинаково вредны и избыток веса, и его дефицит. При недостатке веса кости ослабляются, а при избытке веса возрастают риски переломов лучевой кости и запястья.

Задача минимум - отказаться от привычки питаться бессистемно и не истощать себя диетами.

3. Больше двигаемся

Для профилактики остеопороза рекомендуют поднимать тяжести, заниматься бегом, прыжками, танцами или ходьбой.

4. Посещаем эндокринолога раз в год

Оказывается, снижение уровня гормонов - эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин - уменьшает прочность костей. Вызвать развитие остеопороза могут и нарушения в работе щитовидной железы, особенно при ее повышенной активности.

Кроме эндокринолога, профилактикой остеопороза занимаются гинекологи, нефрологи, ревматологи и терапевты.

5. Боремся с вредными привычками

Курение и алкоголь негативно отражаются на прочности и плотности костной ткани.

Фото: Евгения Гусева

Диагностика и профилактика остеопороза: где и как пройти обследование

Комплексная диагностика остеопороза включает в себя специфические анализы крови для оценки фосфорно-кальциевого обмена в организме и денситометрию.

В Ростове-на-Дону можно пройти два вида денситометрии:

· ультразвуковая денситометрия - самый безопасный, не лучевой метод определения плотности костей,

· рентгеновская денситометрия - наиболее высокоточный метод для оценки минеральной массы костных тканей.

Пройти такую диагностику можно в пяти медицинских центрах Ростова-на-Дону:

· Консультационный центр профессора Круглова

· Дорожная больница СКЖД

· Клинико-диагностический центр «Здоровье»

· Областная клиническая больница №2

· Областной консультативно-диагностический центр

После 40 лет проходить обследование рекомендуют раз в год.