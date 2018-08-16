Коварный остеопороз: где пройти диагностику и лечение в Ростове-на-Дону
Остеопороз развивается незаметно, год за годом, без видимых симптомов, пока однажды не обернется серьезным переломом из-за пустяка.
По статистике в среднем каждый восьмой житель России получает различные травмы, 12 млн из них связаны с заболеваниями костно-мышечной системы и 1,5 млн из которых - по причине остеопороза.
У пациентов с остеопорозом чаще регистрируют переломы позвоночника - 700 тыс. случаев, переломы шейки бедра и лучевой кости - по 250 тыс. случаев в год.
В начале 90-х годов число переломов, вызванных повышенной хрупкостью костей, достигало 1,7 млн, а 20% пациентов с диагнозом остеопороз умирали в течение года. И по прогнозам, которые дают специалисты, к 2050 году этот показатель может увеличиться в 4,5-5 раз. Но современные медицинские технологии дают основания надеяться на более оптимистичный исход.
10 основных причин развития остеопороза
Кто находится в зоне риска? В большей степени женщины в возрасте 50+, хотя и мужчины не исключение.
Среди причин, которые вызывают развитие остеопороза, называют:
- расстройства пищеварения,
- недостаточный вес тела,
- избыточный вес тела,
- сидячий образ жизни,
- операции по уменьшению объема желудка,
- недостаточное потребление кальция,
- нехватка протеинов,
- потребление более двух порций алкоголя в день,
- избыток или недостаток определенных гормонов в организме,
- нарушения в работе щитовидной железы.
Как предотвратить развитие остеопороза?
1. Правильно питаемся: кальций, D3, протеины
После 40 лет нужно употреблять кальций и витамин D3, что подтверждают медики: дефицит кальция может привести к развитию остеопороза.
Среди полезных продуктов: молочные продукты, зеленые овощи, сардины и соевые продукты. Соевый белок воздействует на организм так же, как эстрогены, и укрепляет структуру костей. Такой вывод сделали на основе наблюдений за азиатскими женщинами, в рационе которых много соевых продуктов. Не советуют увлекаться соей и тофу женщинам с наследственной склонностью к раку молочной железы.
Нехватка протеинов в рационе может вызвать остеопороз, так как протеины - строительный материал для костей. Недополучают протеины чаще всего вегетарианцы и пожилые люди. Избежать этого можно, если есть больше орехов, бобовых, яиц, кисломолочных продуктов.
2. Поддерживаем оптимальный вес тела
Оказывается, для развития остеопороза одинаково вредны и избыток веса, и его дефицит. При недостатке веса кости ослабляются, а при избытке веса возрастают риски переломов лучевой кости и запястья.
Задача минимум - отказаться от привычки питаться бессистемно и не истощать себя диетами.
3. Больше двигаемся
Для профилактики остеопороза рекомендуют поднимать тяжести, заниматься бегом, прыжками, танцами или ходьбой.
4. Посещаем эндокринолога раз в год
Оказывается, снижение уровня гормонов - эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин - уменьшает прочность костей. Вызвать развитие остеопороза могут и нарушения в работе щитовидной железы, особенно при ее повышенной активности.
Кроме эндокринолога, профилактикой остеопороза занимаются гинекологи, нефрологи, ревматологи и терапевты.
5. Боремся с вредными привычками
Курение и алкоголь негативно отражаются на прочности и плотности костной ткани.
Фото: Евгения Гусева
Диагностика и профилактика остеопороза: где и как пройти обследование
Комплексная диагностика остеопороза включает в себя специфические анализы крови для оценки фосфорно-кальциевого обмена в организме и денситометрию.
В Ростове-на-Дону можно пройти два вида денситометрии:
· ультразвуковая денситометрия - самый безопасный, не лучевой метод определения плотности костей,
· рентгеновская денситометрия - наиболее высокоточный метод для оценки минеральной массы костных тканей.
Пройти такую диагностику можно в пяти медицинских центрах Ростова-на-Дону:
· Консультационный центр профессора Круглова
· Дорожная больница СКЖД
· Клинико-диагностический центр «Здоровье»
· Областная клиническая больница №2
· Областной консультативно-диагностический центр
После 40 лет проходить обследование рекомендуют раз в год.