На шахте в Ростовской области произошел взрыв: один человек погиб, еще двое ранены

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-16T18:40:05+03:00

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ЧП, как сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах Ростовской области, на шахте «Обуховская» в г. Зверево, произошло около пяти вечера в четверг, 16 августа.

- На глубине около четырехсот метров произошла детонация взрывчатых веществ во время проведения проходческих работ, - отметил наш собеседник. - Там трудилась группа из трех человек, в какой-то момент произошел взрыв — по предварительным данным, из-за детонации взрывчатых веществ.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что речь идет о троих пострадавших шахтерах, отметив, что на месте работает оперативная группа гражданских спасателей и военизированный горноспасательный отряд - всего два десятка человек плюс четыре единицы спецтехники.

Источник «КП», между тем, рассказал о том, что один из горняков погиб на месте, еще двое ранены, сейчас идет операция по их извлечению на поверхность. Он уточнил при этом, что сильных разрушений в самой шахте нет, она продолжает работать в штатном режиме.

Стало известно также, что по факту случившегося будет проводиться проверка на предмет соблюдения норм и требований безопасности на производстве, а также чтобы выяснить причины и обстоятельства взрыва.

Отметим, что шахта "Обуховская" - одно из немногих сохранившихся с советских времен, ныне действующих угледобывающих предприятий, она работает с 1978 года. В 2012-м была выкуплена у российских собственников структурами одного из богатейших украинских олигархов - Рината Ахметова, войдя в состав его группы ДТЕК.

К слову, это уже не первый инцидент со смертельным исходом на угольных предприятиях в Ростовской области, принадлежащих ДТЕК: в апреле на шахте "Дальней" в Красносулинском районе в результате обвала также погиб 40-летний горняк Евгений Кучеров, после чего Следком возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ.

Тогда сообщалось, что семья погибшего шахтера получит 2 млн рублей в качестве страховой выплаты.